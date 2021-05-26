Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17

Амстердам, 26 мая. Показания специалиста оборонного концерна «Алмаз-Антей» проливают свет на возможную причину крушения MH17, заявила адвокат россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате.

Заседание по делу о крушении малайзийского «Боинга» состоялось 26 мая на базе Военно-воздушных сил Нидерландов Гилзе-Рейен, где размещена реконструкция самолета. Предварительные слушания завершились, а рассмотрение дела по существу начнется 7 июня.

«Эксперт «Алмаз-Антея» хорошо объяснил, к каким выводам пришел концерн по итогам своего расследования. Это проливает новый свет на возможную причину крушения», — отметила защита Пулатова.

Также стало известно, что юристы ополченца из Донбасса Игоря Безлера представили новые аргументы в Гаагском суде по делу рейса MH17.