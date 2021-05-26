Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго

Москва, 26 мая. Украина прекратила импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Последствия данного решения оценил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Запрет на импорт электроэнергии из России утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Срок действия меры — с 26 мая до 1 октября 2021 года.

В украинском Минэнерго отметили, что импорт ресурса якобы негативно отражается на финансово-экономическом положении его производителей в стране. Также ухудшается качество и полнота выполнения графиков ремонта генерирующего оборудования.

По словам Грабчака, приостановка импорта Украиной электроэнергии никак не повлияет на функционирование российской системы. Кроме того, в случае прекращения коммерческих поставок энергосистемы двух стран будут работать в синхронном режиме.

В первом квартале текущего года поставки российской электроэнергии на Украину выросли в 1,9 раза — до 100,6 млн кВт·ч.