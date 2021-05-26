Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»

Анкара, 26 мая. Береговые линии Мраморного моря в Турции оказались поражены желеобразным веществом, известным как «морские сопли» или «морская слизь», которое, как предупреждают ученые, распространяется из-за изменения климата.

Some of #Turkey’s most popular shorelines have been struck by a mucus-like substance known as ‘sea snot’ #ClimateChange https://t.co/HtbYvgIzR3 pic.twitter.com/fcll45Xy4x — Arab News (@arabnews) May 26, 2021

Проблема «морских соплей» усилилась в последние шесть месяцев, и теперь она может представлять проблему для рыб и, в конечном итоге, для людей, считают ученые.

Возникновение слизеподобного вещества связано с фитопланктоном, размножение которого может выйти из-под контроля, когда питательные вещества, такие как азот и фосфор, проникают в морскую воду, что вызывает химический процесс.

«Бытовые отходы, выбрасываемые в море без очистки, увеличивают азотную и фосфорную нагрузку морской воды», — отметил декан морского факультета Университета 17 сентября в Бандырме Мустафа Сары.

Marmara Denizi ölüyor: Suyun yüzeyindeki deniz salyası diptekinin yüzde 5'ihttps://t.co/3mfb1Oy3Ej pic.twitter.com/pHnJNDVpV9 — Artı Gerçek (@artigercek) May 20, 2021

«Морские сопли» могут создавать неприятности и для человека, поскольку они мешают людям ловить рыбу или плавать в загрязненных водах.

«Я путешествую здесь уже 15 лет, и раньше иногда были сопли, но в этом году стало хуже. Это такое грязное зрелище, и оно воняет», — сказал рабочий судна Бурак Енилмез.

Местные жители отмечают, что концентрация желеобразного вещества под водой в 10-15 раз выше, чем на поверхности. Морские сопли забиваются в жабры морских коньков, крабов, мелкой рыбы и других существ, из-за чего морские обитатели гибнут.

Marmara denizi ile ülkenin kaderi aynı. Müsilaj... (pisliklerin su üstüne çıkması) pic.twitter.com/xK5jnWC61p — Gani Müjde (@GaniMujde) May 26, 2021

Эксперты подчеркивают, что изменение климата продолжит усугублять проблему.

«Основным триггером является потепление, связанное с изменением климата, поскольку фитопланктон размножается при более высоких температурах», — сказала морской биолог из Стамбульского университета Неслихан Озделиче.

Как отметила эксперт, борьба с изменением климата потребует глобальных усилий, поэтому Турции необходимо сосредоточиться на таких проблемах, как чрезмерный вылов рыбы и сброс сточных вод.

«Морские сопли» не являются новым явлением, оно фиксировалось с 18 века. В 2007–2008 гг. размножение вещества активно усилилось в Мраморном море и проливе Дарданеллы, однако затем стало исчезать. Особенно заметно феномен проявляется в условиях застойной погоды и слабого ветра.

Uzmanlardan müsilaj olan bölgelerde denize girmeyin uyarısı https://t.co/ucoYTR20eb — Sözcü (@gazetesozcu) May 11, 2021

Специалисты призывают не купаться в районах, где заметны «морские сопли».

«Мы знаем, что морская слизь не является фактором, которое напрямую влияет на здоровье человека. Но поскольку циркуляция в окружающей среде уменьшается, происходит интенсивно бактериальная фрагментация. Это, в свою очередь, косвенно может оказать негативное влияние на здоровье человека. Мы не очень рекомендуем купаться в районах, где видно сильное скопление слизи», — отметила преподаватель Университета 17 сентября Ешим Бюйюкатеш.

Муниципалитет Стамбула запустил проект, направленный на борьбу с неприятным природным явлением. Согласно заявлению администрации города, в настоящее время ведется совместная работа с министерством сельского и лесного хозяйства, а также Университетом 17 сентября. В рамках проекта планируется провести очистку Мраморного моря, задействовав специальные суда. Известно, что в Муданье (провинция Бурса) специальные группы от стамбульского муниципалитета уже провели очистительные работы.

Marmara Denizi ve kıyılarında görülen tabaka, halk arasında "deniz salyası" olarak bilinen "Müsilaj”dır. Her yıl mevsim değişikliğine bağlı olarak yaşanan bu durum bir doğa olayıdır. Deniz Hizmetleri Müdürlüğü olarak "Müsilaj" temizlik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. pic.twitter.com/Y1qIYhJMxs — İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı (@cevreistanbul) May 20, 2021

Несмотря на то, что проблема актуальна в первую очередь для побережья Мраморного моря, «морские сопли» постепенно начинают «оккупировать» черноморские берега Турции. В порту Самсуна на днях эксперты также обнаружили неприятное явление.