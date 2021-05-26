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00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
23:58
Происшествия
Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области
23:56
Политика
Самолетам «Белавиа» запретили полеты над Словакией
23:53
Политика
Жанна Эппле назвала санкции Украины против артистов «показательной поркой»
23:51
Общество
Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19
23:47
Политика
МИД РФ ответил Собчак по поводу эвакуации россиян из сектора Газа
23:29
Общество
Президент Путин назначил Крылова прокурором Свердловской области
23:18
Общество
Доктор Мясников рассказал о возможных ограничениях для непривитых от COVID-19
23:18
Армия
Путин потребовал в срок завершить строительство 20 кораблей
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23:12
Политика
Лукашенко объяснил цель принятия декрета о передаче власти премьеру
23:09
Политика
Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом
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Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
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Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»

Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
Prt Scr youtube.com  /  isa şahintürk

Анкара, 26 мая. Береговые линии Мраморного моря в Турции оказались поражены желеобразным веществом, известным как «морские сопли» или «морская слизь», которое, как предупреждают ученые, распространяется из-за изменения климата.

Проблема «морских соплей» усилилась в последние шесть месяцев, и теперь она может представлять проблему для рыб и, в конечном итоге, для людей, считают ученые.

Возникновение слизеподобного вещества связано с фитопланктоном, размножение которого может выйти из-под контроля, когда питательные вещества, такие как азот и фосфор, проникают в морскую воду, что вызывает химический процесс.

«Бытовые отходы, выбрасываемые в море без очистки, увеличивают азотную и фосфорную нагрузку морской воды», — отметил декан морского факультета Университета 17 сентября в Бандырме Мустафа Сары.

«Морские сопли» могут создавать неприятности и для человека, поскольку они мешают людям ловить рыбу или плавать в загрязненных водах.

«Я путешествую здесь уже 15 лет, и раньше иногда были сопли, но в этом году стало хуже. Это такое грязное зрелище, и оно воняет», — сказал рабочий судна Бурак Енилмез.

Местные жители отмечают, что концентрация желеобразного вещества под водой в 10-15 раз выше, чем на поверхности. Морские сопли забиваются в жабры морских коньков, крабов, мелкой рыбы и других существ, из-за чего морские обитатели гибнут.

Эксперты подчеркивают, что изменение климата продолжит усугублять проблему.

«Основным триггером является потепление, связанное с изменением климата, поскольку фитопланктон размножается при более высоких температурах», — сказала морской биолог из Стамбульского университета Неслихан Озделиче.

Как отметила эксперт, борьба с изменением климата потребует глобальных усилий, поэтому Турции необходимо сосредоточиться на таких проблемах, как чрезмерный вылов рыбы и сброс сточных вод.

«Морские сопли» не являются новым явлением, оно фиксировалось с 18 века. В 2007–2008 гг. размножение вещества активно усилилось в Мраморном море и проливе Дарданеллы, однако затем стало исчезать. Особенно заметно феномен проявляется в условиях застойной погоды и слабого ветра.

Специалисты призывают не купаться в районах, где заметны «морские сопли».

«Мы знаем, что морская слизь не является фактором, которое напрямую влияет на здоровье человека. Но поскольку циркуляция в окружающей среде уменьшается, происходит интенсивно бактериальная фрагментация. Это, в свою очередь, косвенно может оказать негативное влияние на здоровье человека. Мы не очень рекомендуем купаться в районах, где видно сильное скопление слизи», — отметила преподаватель Университета 17 сентября Ешим Бюйюкатеш.

Муниципалитет Стамбула запустил проект, направленный на борьбу с неприятным природным явлением. Согласно заявлению администрации города, в настоящее время ведется совместная работа с министерством сельского и лесного хозяйства, а также Университетом 17 сентября. В рамках проекта планируется провести очистку Мраморного моря, задействовав специальные суда. Известно, что в Муданье (провинция Бурса) специальные группы от стамбульского муниципалитета уже провели очистительные работы.

Несмотря на то, что проблема актуальна в первую очередь для побережья Мраморного моря, «морские сопли» постепенно начинают «оккупировать» черноморские берега Турции. В порту Самсуна на днях эксперты также обнаружили неприятное явление.

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турция мраморное море
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Все новости / Ближний Восток / Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
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