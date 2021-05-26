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26 мая 20:01
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новостей
20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
Все новости

Трушкин случайно «подложил свинью» Норкину с его анекдотом о баптистах

Общество
Трушкин случайно «подложил свинью» Норкину с его анекдотом о баптистах
Nation News  /  Nation News

Москва, 26 мая. Телеведущий Иван Трушкин случайно придал традиционному анекдоту своего коллеги Андрея Норкина мрачный оттенок, а самого ведущего выставил в неоднозначном свете.

В эфире передачи «Места встречи» на НТВ гости обсуждали непростые взаимоотношения Роскомнадзора с крупнейшими иностранными соцсетями. Эксперты разделились во мнении, как же следует принудить иностранных цифровых гигантов соблюдать отечественные законы и уважать государственную власть.

Управляющий партнер коллегии медиаюристов Федор Кравченко заявил о необходимости полного пересмотра законодательства последних лет и неукоснительном его соблюдении со стороны российских властей. Только тогда, уверен он, можно требовать от иностранных корпораций того же.

Депутат ГД РФ и член комитета по информационной политике Алексей Лисовенко в ответ рассказал об активной разработке и усовершенствовании законодательства в сфере информационных технологий. Также депутат подчеркнул, что принуждать иностранные корпорации теми методами, которые использует Роскомнадзор сейчас — правильно.

Международный обозреватель Максим Юсин уверен, что принуждение силой — не самый разумный метод. С капиталистами нужно разговаривать на языке капитала.

«Их нужно убедить, доказать, что выгоднее для них вести диалог, идти на взаимные уступки и компромиссы. В противном случае — будут финансовые потери», — заявил Юсин.

Другие собравшиеся также высказались в похожем ключе. Важно заставить иностранные корпорации уважать российский закон и власть. Телеведущий Иван Трушкин решил подвести черту об обсуждением необходимости подкреплять закон делом с помощью довольно мрачной аналогии.

«Все на живом примере. Представьте ситуацию: в парке мужчина пристает к незнакомой девушке. Еще не совершает преступление, но видно, что против ее воли. И стоит рядом группа людей. Один говорит:
— Давайте в полицию позвоним.
Другой ему отвечает:
— Не будем звонить, мы ущемим его право на изнасилование.
Третий говорит:
— Не, не будем звонить, он айтишник, он представитель продвинутого бизнеса, не будем его трогать
А четвертый добавляет.
— Не будем звонить! У нас же есть законы, которые запрещают изнасилование. Вот изнасилует — позвоним.
Абсурдная же ситуация! Абсолютный абсурд! Вот так и с соцсетями!» — воскликнул Трушкин.

Оказалось, что своим тяжелым рассказом Трушкин случайно «подложил свинью» коллеге по эфиру Андрею Норкину. Иван непреднамеренно добавил «мрака» и темных красок в небольшую юмореску, которая должна была на легкомысленной ноте закончить непростую дискуссию. Но телеведущий все равно поделился короткой шуткой, которую он, по признанию, нашел в недрах свой страницы на Facebook.

«В странном ключе ты меня выставляешь... Вчера нашел микроанекдотец, он у меня проходит по разряду «филологических»:
— Ну и чем вы занимаетесь в этой вашей баптистской секте?
— Баб тискаем», — с улыбкой развел руками ведущий.

Волна смеха разрядила напряженную атмосферу студии, и гости зааплодировали чувству юмора Норкина. В другом эфире «Места встречи» телеведущий поделился со зрителями юмореской об инциденте с приземлением самолета Ryanair в Белоруссии.

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нтв роскомнадзор соцсети норкин место встречи анекдот трушкин
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Все новости / Общество / Трушкин случайно «подложил свинью» Норкину с его анекдотом о баптистах
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