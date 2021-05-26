Трушкин случайно «подложил свинью» Норкину с его анекдотом о баптистах

Москва, 26 мая. Телеведущий Иван Трушкин случайно придал традиционному анекдоту своего коллеги Андрея Норкина мрачный оттенок, а самого ведущего выставил в неоднозначном свете.

В эфире передачи «Места встречи» на НТВ гости обсуждали непростые взаимоотношения Роскомнадзора с крупнейшими иностранными соцсетями. Эксперты разделились во мнении, как же следует принудить иностранных цифровых гигантов соблюдать отечественные законы и уважать государственную власть.

Управляющий партнер коллегии медиаюристов Федор Кравченко заявил о необходимости полного пересмотра законодательства последних лет и неукоснительном его соблюдении со стороны российских властей. Только тогда, уверен он, можно требовать от иностранных корпораций того же.

Депутат ГД РФ и член комитета по информационной политике Алексей Лисовенко в ответ рассказал об активной разработке и усовершенствовании законодательства в сфере информационных технологий. Также депутат подчеркнул, что принуждать иностранные корпорации теми методами, которые использует Роскомнадзор сейчас — правильно.

Международный обозреватель Максим Юсин уверен, что принуждение силой — не самый разумный метод. С капиталистами нужно разговаривать на языке капитала.

«Их нужно убедить, доказать, что выгоднее для них вести диалог, идти на взаимные уступки и компромиссы. В противном случае — будут финансовые потери», — заявил Юсин.

Другие собравшиеся также высказались в похожем ключе. Важно заставить иностранные корпорации уважать российский закон и власть. Телеведущий Иван Трушкин решил подвести черту об обсуждением необходимости подкреплять закон делом с помощью довольно мрачной аналогии.

«Все на живом примере. Представьте ситуацию: в парке мужчина пристает к незнакомой девушке. Еще не совершает преступление, но видно, что против ее воли. И стоит рядом группа людей. Один говорит:

— Давайте в полицию позвоним.

Другой ему отвечает:

— Не будем звонить, мы ущемим его право на изнасилование.

Третий говорит:

— Не, не будем звонить, он айтишник, он представитель продвинутого бизнеса, не будем его трогать

А четвертый добавляет.

— Не будем звонить! У нас же есть законы, которые запрещают изнасилование. Вот изнасилует — позвоним.

Абсурдная же ситуация! Абсолютный абсурд! Вот так и с соцсетями!» — воскликнул Трушкин.

Оказалось, что своим тяжелым рассказом Трушкин случайно «подложил свинью» коллеге по эфиру Андрею Норкину. Иван непреднамеренно добавил «мрака» и темных красок в небольшую юмореску, которая должна была на легкомысленной ноте закончить непростую дискуссию. Но телеведущий все равно поделился короткой шуткой, которую он, по признанию, нашел в недрах свой страницы на Facebook.

«В странном ключе ты меня выставляешь... Вчера нашел микроанекдотец, он у меня проходит по разряду «филологических»:

— Ну и чем вы занимаетесь в этой вашей баптистской секте?

— Баб тискаем», — с улыбкой развел руками ведущий.

Волна смеха разрядила напряженную атмосферу студии, и гости зааплодировали чувству юмора Норкина. В другом эфире «Места встречи» телеведущий поделился со зрителями юмореской об инциденте с приземлением самолета Ryanair в Белоруссии.