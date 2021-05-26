По подозрению в терроризме во Франции задержаны четыре гражданина России

Париж, 26 мая. Во французском департаменте Нижний Рейн полицейские задержали четырех выходцев из России.

Задержание производилось в рамках антитеррористического расследования. По предварительной информации, трое из задержанных являются несовершеннолетними. Они подозреваются в причастности к преступному сговору в террористических целях.

Задержание произвели сотрудники внутренней разведки. Национальная прокуратура по делам о терроризме Франции засекретила данные о личностях и об обстоятельствах расследования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетовал на нарастание террористической активности в мире, сообщал ФАН. По его словам, достаточно почитать новости, чтобы подтвердить сложившуюся ситуацию.