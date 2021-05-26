Российский диетолог объяснил, кому нельзя есть клубнику

Москва, 26 мая. Клубника может быть сильным пищевым аллергеном и провоцировать выраженную реакцию иммунной системы организма, предупредила врач-диетолог Ольга Кораблева.

В тяжелых случаях возможен даже анафилактический шок. Именно поэтому данную ягоду не рекомендуют кормящим матерям или беременным женщинам, чтобы у ребенка не развилась аллергия.

«Детям до года по этой же причине клубнику давать не следует», — добавила специалист в беседе с РИА Новости.

Также ягоду лучше не употреблять при выраженном гастрите или язве желудка. Дело в том, что содержащаяся в ней щавелевая кислота способна спровоцировать приступ.

Ранее Ольга Кораблева сравнила пользу зеленых и перезрелых бананов. По ее словам, неспелые бананы обладают низкой калорийностью и их можно есть пациентам с сахарным диабетом.