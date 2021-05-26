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26 мая 20:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
Все новости

Российский диетолог объяснил, кому нельзя есть клубнику

Общество
Российский диетолог объяснил, кому нельзя есть клубнику
pixabay.com

Москва, 26 мая. Клубника может быть сильным пищевым аллергеном и провоцировать выраженную реакцию иммунной системы организма, предупредила врач-диетолог Ольга Кораблева.

В тяжелых случаях возможен даже анафилактический шок. Именно поэтому данную ягоду не рекомендуют кормящим матерям или беременным женщинам, чтобы у ребенка не развилась аллергия.

«Детям до года по этой же причине клубнику давать не следует», — добавила специалист в беседе с РИА Новости.

Также ягоду лучше не употреблять при выраженном гастрите или язве желудка. Дело в том, что содержащаяся в ней щавелевая кислота способна спровоцировать приступ.

Ранее Ольга Кораблева сравнила пользу зеленых и перезрелых бананов. По ее словам, неспелые бананы обладают низкой калорийностью и их можно есть пациентам с сахарным диабетом.

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здоровье клубника фрукт
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Все новости / Общество / Российский диетолог объяснил, кому нельзя есть клубнику
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