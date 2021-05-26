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26 мая 20:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
Все новости

Глюкоза и Ани Лорак выбрали смелые наряды для препати премии «Жара»

Шоу-бизнес
Глюкоза и Ани Лорак выбрали смелые наряды для препати премии «Жара»
instagram.com  /  @glukozamusic

Москва, 26 мая. Традиционное препати международной музыкальной премии «Жара» прошло в столичном ресторане. По этому поводу российские звезды надели самые яркие и сексуальные наряды.

Мероприятие проходило в новом ресторане организатора фестиваля Эмина Агаларова Zafferano. Для препати звездам предложили облачиться в свои самые горячие наряды. Ярче всех выглядела Наташа Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза.

Певица надела откровенное платье, которое больше напоминает купальник и открывает практически все части тела, при этом прикрывая самые интимные. Образ артистка дополнила высоким хвостом и легким макияжем.

Не меньший восторг у почитателей премии вызвал наряд еще одной красавицы отечественного шоу-бизнеса Ани Лорак. Артистка облачилась в облегающий кожаный комбинезон, который дополнила босоножками на массивной платформе и тонкой шпильке. Многие отметили, что в таком наряде артистка напоминает героиню комиксов — женщину-кошку.

Журналисты отметили, что образ Глюкозы в точности копирует наряд, в котором недавно вышла в свет голливудская дива Меган Фокс. Американская актриса щеголяла в откровенном наряде в компании молодого бойфренда на вручении премии Billboard Music Awards.

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глюкоза премия лорак жара
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Все новости / Шоу-бизнес / Глюкоза и Ани Лорак выбрали смелые наряды для препати премии «Жара»
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