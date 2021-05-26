Глюкоза и Ани Лорак выбрали смелые наряды для препати премии «Жара»

Москва, 26 мая. Традиционное препати международной музыкальной премии «Жара» прошло в столичном ресторане. По этому поводу российские звезды надели самые яркие и сексуальные наряды.

Мероприятие проходило в новом ресторане организатора фестиваля Эмина Агаларова Zafferano. Для препати звездам предложили облачиться в свои самые горячие наряды. Ярче всех выглядела Наташа Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза.

Певица надела откровенное платье, которое больше напоминает купальник и открывает практически все части тела, при этом прикрывая самые интимные. Образ артистка дополнила высоким хвостом и легким макияжем.

Не меньший восторг у почитателей премии вызвал наряд еще одной красавицы отечественного шоу-бизнеса Ани Лорак. Артистка облачилась в облегающий кожаный комбинезон, который дополнила босоножками на массивной платформе и тонкой шпильке. Многие отметили, что в таком наряде артистка напоминает героиню комиксов — женщину-кошку.

Журналисты отметили, что образ Глюкозы в точности копирует наряд, в котором недавно вышла в свет голливудская дива Меган Фокс. Американская актриса щеголяла в откровенном наряде в компании молодого бойфренда на вручении премии Billboard Music Awards.