Археологи обнаружили древних «воздушных змеев» в пустыне Африки

Претория, 26 мая. Группа ученых исследовала пустынные ландшафты в окрестностях Кеймуса (ЮАР), где обнаружила древние строения, которые схожи со взлетно-посадочными полосами.

Специалисты заявили, что эти объекты также известны как пустынные «воздушные змеи». Древние племена сооружали две «стены» из камней, которые ставили друг напротив друга. Ближе к концу они сужались и тем самым образовывали замкнутый загон. Таким образом охотникам было легче убивать свою добычу.

Подобные сооружения находили в Израиле, Сирии и Иордании. С их помощью древние люди вели охоту на свиней, оленей и крупный рогатый скот.

Ученые отмечают, что древние строители иногда устанавливали несколько подобных загонов рядом, каждый из которых был нацелен на определенный вид животных. По словам экспертов, эти находки указывают, что древние племена хорошо понимали поведение животных, а также отслеживали их перемещение.

Ранее сообщалось, что антропологи выявили следы миграции неандертальцев по ДНК. Специалисты заявили, что заселение Европы и Азии происходило в несколько волн миграции.