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20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
20:00
ФАН-ТВ
Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
Все новости

Археологи обнаружили древних «воздушных змеев» в пустыне Африки

Наука
Археологи обнаружили древних «воздушных змеев» в пустыне Африки
pixabay.com

Претория, 26 мая. Группа ученых исследовала пустынные ландшафты в окрестностях Кеймуса (ЮАР), где обнаружила древние строения, которые схожи со взлетно-посадочными полосами.

Специалисты заявили, что эти объекты также известны как пустынные «воздушные змеи». Древние племена сооружали две «стены» из камней, которые ставили друг напротив друга. Ближе к концу они сужались и тем самым образовывали замкнутый загон. Таким образом охотникам было легче убивать свою добычу.

Подобные сооружения находили в Израиле, Сирии и Иордании. С их помощью древние люди вели охоту на свиней, оленей и крупный рогатый скот.

Ученые отмечают, что древние строители иногда устанавливали несколько подобных загонов рядом, каждый из которых был нацелен на определенный вид животных. По словам экспертов, эти находки указывают, что древние племена хорошо понимали поведение животных, а также отслеживали их перемещение.

Ранее сообщалось, что антропологи выявили следы миграции неандертальцев по ДНК. Специалисты заявили, что заселение Европы и Азии происходило в несколько волн миграции.

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археология охота древние люди
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Все новости / Наука / Археологи обнаружили древних «воздушных змеев» в пустыне Африки
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