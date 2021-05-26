Брэд Питт получил право на совместную опеку над детьми

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 20:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
Все новости
26 мая 20:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
Все новости

Брэд Питт получил право на совместную опеку над детьми

  /   Обновлено: 26 мая 2021 19:25
Общество
Брэд Питт получил право на совместную опеку над детьми
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»  /  PD

Лос-Анджелес, 26 мая. Американский суд после многолетних тяжб наконец вынес решение по вопросу опеки над совместными детьми актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта.

По некоторой информации, Анджелина Джоли сделала все, чтобы ее бывший муж не имел возможности общаться с детьми. Звезда фильма «Малефисента» хотела, чтобы ее наследники выступили в суде с показаниями против отца, однако эту просьбу отклонили. В итоге Брэд Питт получил право на совместную опеку, сообщает издание Page Six.

Разбирательства между супругами длились более пяти лет. Пока родители решали этот непростой вопрос, старший наследник пары стал совершеннолетним. Мэддоксу уже 19 лет.

Вернуться назад

суд джоли питт
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 146277 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 142220 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 76463 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 67410 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 48699 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Все новости / Общество / Брэд Питт получил право на совместную опеку над детьми
Рейтинг@Mail.ru