Брэд Питт получил право на совместную опеку над детьми

Лос-Анджелес, 26 мая. Американский суд после многолетних тяжб наконец вынес решение по вопросу опеки над совместными детьми актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта.

По некоторой информации, Анджелина Джоли сделала все, чтобы ее бывший муж не имел возможности общаться с детьми. Звезда фильма «Малефисента» хотела, чтобы ее наследники выступили в суде с показаниями против отца, однако эту просьбу отклонили. В итоге Брэд Питт получил право на совместную опеку, сообщает издание Page Six.

Разбирательства между супругами длились более пяти лет. Пока родители решали этот непростой вопрос, старший наследник пары стал совершеннолетним. Мэддоксу уже 19 лет.