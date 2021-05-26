Журавко предрек обнищание украинских пенсионеров к 2045 году

Херсон, 26 мая. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко раскритиковал власти страны за отношение к пенсионерам.

Как пишет экс-нардеп, треть украинцев пенсионного возраста в 2045 году не смогут получать пенсии. Таковы прогнозы Всемирного банка, отметил Журавко.

«Денег в Пенсионном фонде нет, но вы работайте», — коротко, но емко прокомментировал ситуацию бывший политик в Telegram-канале.

Ранее Журавко заявил, что есть люди, которые становятся хорошими президентами, но Украине в этом плане не повезло. Как считает бывший парламентарий, президентами не рождаются, а становятся, но теперь Европа наконец-то поняла, что Владимир Зеленский за два года своего правления так ничему и не научился.