Bloomberg: Брюссель может ввести санкции против Белоруссии

Брюссель, 26 мая. Евросоюз может применить к Республике Беларусь секторальные рестрикции, передают журналисты.

Брюссель, возможно, вынесет соответствующее решение после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает Bloomberg. Ограничительные меры могут затронуть сферы деятельности, в которых работают госпредприятия республики. Однако для этого ЕС должен поменять правовую основу системы введения санкций, подчеркнули в издании.

Ранее стало известно о намерениях ЕС ввести новый пакет антибелорусских санкций. Рестрикции могут затронуть торговлю нефтепродуктами и продажу калийных удобрений.