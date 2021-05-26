Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой

Коровья моча с вкусовыми добавками, которую в Индии используют в качестве лекарства от коронавируса, представляет опасность для жизни и здоровья населения этой страны и не улучшит эпидемиологическую обстановку. Об этом ФАН заявили вирусолог Николай Крючков и врач-диетолог Елена Соломатина.
Индийская англоязычная ежедневная газета Free Press Journal написала, что после публикации одним из пользователей Twitter фото бутылок «питьевой» коровьей мочи, продаваемой в Индии как «лекарственное средство от многих болезней», сообщение стало вирусным. В заметке подчеркивается, что жителей страны удивило совсем не то, что подобное пьют, а вкусовые добавки «ананас» и «апельсин», неуместные, по их мнению, в составе «лекарства». Автор статьи упоминает, что многие индийцы целебным считают в том числе навоз священного животного, который, по их мнению, защищает даже от COVID-19.
«Прием мочи внутрь — неоправданный риск»
Руководитель компании по исследованиям и разработке лекарственных препаратов Николай Крючков пить коровью мочу, независимо от убеждений и надежд, категорически не рекомендует.
«В данной ситуации роль играют следующие факторы: эффективность препарата, его безопасность, социально-культурная приемлемость и стоимость. Не надо быть специалистом, чтобы понять: коровья моча от вирусов не защищает и болезнь не лечит», — пояснил вирусолог.
Он добавил, что даже в случае, когда технология не работает, кто-то может утверждать, что ему средство помогло. Он заметил, что за «целебный эффект» в Индии могут принимать случаи, когда заболевание, связанное с коронавирусной инфекцией, протекает в облегченной форме.
«Моча — не полезный для человека субстрат, так как представляет именно то, от чего организм избавляется. Она содержит продукты метаболизма, токсины и ненужные телу элементы. Кроме того, моча как у человека, так и у животного, может быть инфицирована. Поэтому прием мочи внутрь — неоправданный риск», — предупредил медик.
По словам Крючкова, несмотря на то что отдельные люди верят в действенность уринотерапии, для большинства граждан подобное неприемлемо. Тем более ненормально покупать и пить коровью мочу в надежде избавиться от болезней. Это не поможет, констатировал собеседник агентства.
«Это безумие, опасное для жизни»
По словам Елены Соломатиной, особенно опасным экзотический индийский «напиток» может оказаться для европейцев.
«Я сама видела подобные бутылочки во время поездки в Индию. Местные верят, что моча коровы полезна для здоровья. При этом обстановка, связанная с COVID-19 в Индии — одна из самых тяжелых в мире. Количество заболевших огромно, и смертность крайне высока» — сказала врач.
Соломатина напомнила, что индийцы считают корову священным животным и думают, будто все ее продукты жизнедеятельности несут благо для человека. Возможно, в некоторых случаях имеет место эффект плацебо — самовнушение и последующее включение резервов организма, ведущее к улучшению самочувствия.
«Известен эксперимент: добровольцы демонстративно поедали лимон, а музыканты духового оркестра, находящиеся перед ними, не могли играть, так как у них обильно выделялась слюна. Как пример самообмана с достижением при этом реального эффекта можно привести рассматривание заинтересованным человеком журнала с определенными фотографиями», — пояснила собеседник агентства.
Врач-диетолог напомнила, что моча содержит продукты переработки белка, мочевину, соли, азотистые основания, отработавшие гормоны и другие биологически-активные вещества. Прием всего этого, отторгнутого телом человека или животного, «по второму кругу» вызовет у организма стресс, последствия которого могут быть непредсказуемы — от активации иммунной системы для защиты от токсинов до резкого обострения хронических заболеваний и сбоя системы.
«Возможно, жители Индии, проживающие с детства в нищете, в антисанитарных условиях, могут выпить коровью мочу и не пострадать от этого: они привыкли. Ситуация сходна с употреблением народами севера в пищу тухлой оленины, от которой любой приезжий тут же умрет. Питье коровьей мочи — безумие, «русская рулетка». Если это попробует сделать обычный человек, последствия могут быть тяжелыми», — предостерегла врач.
Елена Соломатина призналась, что привезла бутылочку коровьей мочи из Индии, чтобы показать знакомым, но пробовать «сувенир» на вкус никому не позволит, так как это опасно для здоровья.