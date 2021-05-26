Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой

Коровья моча с вкусовыми добавками, которую в Индии используют в качестве лекарства от коронавируса, представляет опасность для жизни и здоровья населения этой страны и не улучшит эпидемиологическую обстановку. Об этом ФАН заявили вирусолог Николай Крючков и врач-диетолог Елена Соломатина.

Индийская англоязычная ежедневная газета Free Press Journal написала, что после публикации одним из пользователей Twitter фото бутылок «питьевой» коровьей мочи, продаваемой в Индии как «лекарственное средство от многих болезней», сообщение стало вирусным. В заметке подчеркивается, что жителей страны удивило совсем не то, что подобное пьют, а вкусовые добавки «ананас» и «апельсин», неуместные, по их мнению, в составе «лекарства». Автор статьи упоминает, что многие индийцы целебным считают в том числе навоз священного животного, который, по их мнению, защищает даже от COVID-19.

Global Look Press / Naveen Sharma/Keystone Press Agency

«Прием мочи внутрь — неоправданный риск»

Руководитель компании по исследованиям и разработке лекарственных препаратов Николай Крючков пить коровью мочу, независимо от убеждений и надежд, категорически не рекомендует.

«В данной ситуации роль играют следующие факторы: эффективность препарата, его безопасность, социально-культурная приемлемость и стоимость. Не надо быть специалистом, чтобы понять: коровья моча от вирусов не защищает и болезнь не лечит», — пояснил вирусолог.

Он добавил, что даже в случае, когда технология не работает, кто-то может утверждать, что ему средство помогло. Он заметил, что за «целебный эффект» в Индии могут принимать случаи, когда заболевание, связанное с коронавирусной инфекцией, протекает в облегченной форме.

«Моча — не полезный для человека субстрат, так как представляет именно то, от чего организм избавляется. Она содержит продукты метаболизма, токсины и ненужные телу элементы. Кроме того, моча как у человека, так и у животного, может быть инфицирована. Поэтому прием мочи внутрь — неоправданный риск», — предупредил медик.

По словам Крючкова, несмотря на то что отдельные люди верят в действенность уринотерапии, для большинства граждан подобное неприемлемо. Тем более ненормально покупать и пить коровью мочу в надежде избавиться от болезней. Это не поможет, констатировал собеседник агентства.

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«Это безумие, опасное для жизни»

По словам Елены Соломатиной, особенно опасным экзотический индийский «напиток» может оказаться для европейцев.

«Я сама видела подобные бутылочки во время поездки в Индию. Местные верят, что моча коровы полезна для здоровья. При этом обстановка, связанная с COVID-19 в Индии — одна из самых тяжелых в мире. Количество заболевших огромно, и смертность крайне высока» — сказала врач.

Соломатина напомнила, что индийцы считают корову священным животным и думают, будто все ее продукты жизнедеятельности несут благо для человека. Возможно, в некоторых случаях имеет место эффект плацебо — самовнушение и последующее включение резервов организма, ведущее к улучшению самочувствия.

«Известен эксперимент: добровольцы демонстративно поедали лимон, а музыканты духового оркестра, находящиеся перед ними, не могли играть, так как у них обильно выделялась слюна. Как пример самообмана с достижением при этом реального эффекта можно привести рассматривание заинтересованным человеком журнала с определенными фотографиями», — пояснила собеседник агентства.

Врач-диетолог напомнила, что моча содержит продукты переработки белка, мочевину, соли, азотистые основания, отработавшие гормоны и другие биологически-активные вещества. Прием всего этого, отторгнутого телом человека или животного, «по второму кругу» вызовет у организма стресс, последствия которого могут быть непредсказуемы — от активации иммунной системы для защиты от токсинов до резкого обострения хронических заболеваний и сбоя системы.

«Возможно, жители Индии, проживающие с детства в нищете, в антисанитарных условиях, могут выпить коровью мочу и не пострадать от этого: они привыкли. Ситуация сходна с употреблением народами севера в пищу тухлой оленины, от которой любой приезжий тут же умрет. Питье коровьей мочи — безумие, «русская рулетка». Если это попробует сделать обычный человек, последствия могут быть тяжелыми», — предостерегла врач.

Елена Соломатина призналась, что привезла бутылочку коровьей мочи из Индии, чтобы показать знакомым, но пробовать «сувенир» на вкус никому не позволит, так как это опасно для здоровья.