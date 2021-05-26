Президента Санду обвинили в уничтожении аграриев Молдавии

Кишинев, 26 мая. В Молдавии указали на деятельность президента, которая способствует полному уничтожению производства аграрной продукции в стране.

Президент Молдавии Майя Санду делает все возможное для того, чтобы добиться «вымирания аграриев» своей собственной страны. Подобные обвинения в ее адрес, по сообщению газеты «Московский Комсомолец в Молдове», во время общения с представителями СМИ, предъявила депутат ПСРМ Алла Дарованная. В качестве подтверждения своих слов, ею было указано на то, как глава государства ранее приняла решение заблокировать законопроект, призванный поддержать местных производителей продуктов питания.

«Закон обязывает сетевые магазины выделять как минимум 50% места на полках для молдавской продукции», — пояснила суть закона Дарованная, объясняя его актуальность засильем иностранных продуктов в магазинах страны, которая сама способна прокормить себя за счет собственных аграриев.

При этом парламентарий указал, что доминирование иностранной продукции на молдавских прилавках порой вынуждает местных фермеров выбрасывать свой урожай, что приводит к их разорению. В итоге в стране можно наблюдать как исчезают фермы, а молокоперерабатывающие предприятия жалуются на дефицит сырья.

«Тем временем Майя Санду защищает иностранцев, импортирующих молочную продукцию», — заявила Дарованная, уличая президента Молдавии в работе на производителей продуктов питания из стран Запада.

В качестве аргумента она указала на соглашение Кишинева с Берлином, которое облегчает молдаванам сезонную работу в сельском хозяйстве Германии. Исходя из этого парламентарий пришла к выводу, что молдавский лидер «сознательно уничтожает молдавских производителей», поскольку из-за ее деятельности отечественный аграрный сектор приходит в «запустение». При этом местным жителям создают все условия, чтобы те помогали немцам собирать большой урожай, который «потом втридорога будет продаваться в молдавских магазинах».

Ранее президент Молдавии приняла решение о роспуске парламент и назначила в стране досрочные парламентские выборы.