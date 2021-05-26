Президента Санду обвинили в уничтожении аграриев Молдавии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 20:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
Все новости
26 мая 20:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
Все новости

Президента Санду обвинили в уничтожении аграриев Молдавии

Экономика
Президента Санду обвинили в уничтожении аграриев Молдавии
wikipedia.org  /  European People's Party / CC BY 2.0

Кишинев, 26 мая. В Молдавии указали на деятельность президента, которая способствует полному уничтожению производства аграрной продукции в стране.

Президент Молдавии Майя Санду делает все возможное для того, чтобы добиться «вымирания аграриев» своей собственной страны. Подобные обвинения в ее адрес, по сообщению газеты «Московский Комсомолец в Молдове», во время общения с представителями СМИ, предъявила депутат ПСРМ Алла Дарованная. В качестве подтверждения своих слов, ею было указано на то, как глава государства ранее приняла решение заблокировать законопроект, призванный поддержать местных производителей продуктов питания.

«Закон обязывает сетевые магазины выделять как минимум 50% места на полках для молдавской продукции», — пояснила суть закона Дарованная, объясняя его актуальность засильем иностранных продуктов в магазинах страны, которая сама способна прокормить себя за счет собственных аграриев.

При этом парламентарий указал, что доминирование иностранной продукции на молдавских прилавках порой вынуждает местных фермеров выбрасывать свой урожай, что приводит к их разорению. В итоге в стране можно наблюдать как исчезают фермы, а молокоперерабатывающие предприятия жалуются на дефицит сырья.

«Тем временем Майя Санду защищает иностранцев, импортирующих молочную продукцию», — заявила Дарованная, уличая президента Молдавии в работе на производителей продуктов питания из стран Запада.

В качестве аргумента она указала на соглашение Кишинева с Берлином, которое облегчает молдаванам сезонную работу в сельском хозяйстве Германии. Исходя из этого парламентарий пришла к выводу, что молдавский лидер «сознательно уничтожает молдавских производителей», поскольку из-за ее деятельности отечественный аграрный сектор приходит в «запустение». При этом местным жителям создают все условия, чтобы те помогали немцам собирать большой урожай, который «потом втридорога будет продаваться в молдавских магазинах».

Ранее президент Молдавии приняла решение о роспуске парламент и назначила в стране досрочные парламентские выборы.

Вернуться назад

экономика германия молдавия аграрии Санду
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 146277 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 142220 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 76463 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 67410 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 48699 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Все новости / Экономика / Президента Санду обвинили в уничтожении аграриев Молдавии
Рейтинг@Mail.ru