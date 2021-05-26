РПЛ признала Семака лучшим тренером сезона-2020/2021

Санкт-Петербург, 26 мая. Наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером РПЛ по итогам прошедшего сезона.

Пресс-служба РПЛ сообщила, что Сергей Семак стал лучшим тренером минувшего чемпионата России по футболу. В голосовании наставник «Зенита» набрал 96 баллов, опередив Леонида Слуцкого и Игоря Черевченко.

В прошлом сезоне «сине-бело-голубые» досрочно выиграли РПЛ, сообщает RT. Примечательно, что «Зенит» стал чемпионом России по футболу в третий раз подряд. Все эти годы командой руководил Сергей Семак, который занимает пост главного тренера с 2018 года. Более того, специалист выступал за «Зенит» в качестве игрока и дважды становился чемпионом России.

Ранее РПЛ определила лучшего голкипера минувшего сезона. Им стал вратарь столичного «Локомотива» Маринато Гильерме, который сыграл 14 матчей «на ноль».