Замглавы МИД России провел переговоры с египетским коллегой в Каире

Каир, 26 мая. Заседание Рабочей группы по противодействию терроризму под сопредседательством замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова и его коллеги Хамди Санад Лоза состоялось в Каире.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД РФ. Они обсудили состояние глобальных и региональных террористических угроз с учетом влияния пандемии COVID-19, а также вопросы двустороннего взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств.

«Особое внимание было уделено проблематике пресечения деятельности иностранных террористов-боевиков и международному антитеррористическому сотрудничеству в рамках Организации Объединенных Наций», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что железнодорожное управление Египта планомерно интегрирует новые российские вагоны в транспортную систему государства.