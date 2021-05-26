Жителя Запорожья подстрелили у окна выдачи заказа в кафе

Киев, 26 мая. Клиенты ресторана быстрого питания устроили скандал у окна выдачи, не поделив заказ. В результате ссоры один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета.

Инцидент произошел в одном из ресторанов фастфуда. Оба клиента заказали картофель фри, но была готова лишь одна порция. Мужчины не смогли договориться и начали спорить. Один из них выхватил пистолет и выстрелил в ногу оппонента из травматического оружия.

Несмотря на то, что нападавший скрылся с места происшествия, его личность была быстро установлена. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Сахалинец выстрелил приятелю в голову из ракетницы, сообщал ФАН. Мужчине потребовалась медицинская помощь.