Гены папы не «проехали» мимо нее: режиссер Зиновий Ройзман об актрисе Марии Шукшиной

Москва, 27 мая. Советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина сегодня празднует свой 54-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил режиссер Зиновий Ройзман.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актрисой на съемках сериала «Серебряный бор».

«Она — высокий профессионал. Приходит на площадку абсолютно подготовленной. Уделяет большое внимание гриму, костюму, созданию образа. С ней очень приятно работать. Видно, что гены папы не «проехали» мимо нее. Она готова репетировать сколько угодно, пока и она, и мы все не почувствуем, что можем сказать: «Мотор!», — сообщил режиссер.

Зиновий Ройзман выделил некоторые наиболее яркие качества артистки.

«Всю одежду, которая была на героине, Мария принесла из дома. Брала костюмы матери. Время действия сюжета фильма разворачивалось в те годы, когда наряды Лидии Федосеевой-Шукшиной как раз были в моде. Она [Мария] прекрасно чувствует камеру, очень пластична, хотя не миниатюрная. Она — настоящая русская женщина. Хорошо с ней работать», — пояснил собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Пусть у нее в личной жизни и в семье все будет хорошо, чтобы огорчения и неприятности обходили стороной. Ну и, кончено же, здоровья. Талант у нее есть, так что желаю очень много работы. И дальнейших творческих успехов. Поздравляю, Маша. Люблю тебя. Желаю всяческих успехов. Надеюсь, еще поработаем когда-нибудь», — подытожил Зиновий Ройзман.

Ранее режиссер Роман Каримов поздравил через ФАН актера Дмитрия Богдана.