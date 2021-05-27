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02:00
Общество
Эксперт указал, как Крым и Белоруссия могут наладить отношения из-за действий Запада
01:40
Спорт
Российская теннисистка не смогла вылететь во Францию из-за отмены рейса
01:27
Общество
Самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
01:20
Общество
Ингушетия возглавила рейтинг с самыми доступными новостройками России
01:19
Политика
Пентагон: США не вешают на Россию ярлык врага
01:15
Технологии
Россиянам рассказали, как уменьшить вмешательство Instagram в личную жизнь
01:12
Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
01:08
Политика
Сенатор Джабаров заявил о большом ударе для Польши из-за «СП-2»
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Вратарь «Вильярреала» принес команде победу в Лиге Европы 2021 года
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Гены папы не «проехали» мимо нее: режиссер Зиновий Ройзман об актрисе Марии Шукшиной
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Дальнобойщик погиб в ДТП с четырьмя фурами на Тюменском тракте
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Общество
Дочь Гордона Рамзи рассказала о пережитом сексуальном насилии
00:27
Общество
Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
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Гены папы не «проехали» мимо нее: режиссер Зиновий Ройзман об актрисе Марии Шукшиной

Общество
Гены папы не «проехали» мимо нее: режиссер Зиновий Ройзман об актрисе Марии Шукшиной
wikipedia.org  /  Dmikar / CC BY-SA 3.0

Москва, 27 мая. Советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина сегодня празднует свой 54-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил режиссер Зиновий Ройзман.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актрисой на съемках сериала «Серебряный бор».

«Она — высокий профессионал. Приходит на площадку абсолютно подготовленной. Уделяет большое внимание гриму, костюму, созданию образа. С ней очень приятно работать. Видно, что гены папы не «проехали» мимо нее. Она готова репетировать сколько угодно, пока и она, и мы все не почувствуем, что можем сказать: «Мотор!», — сообщил режиссер.

Зиновий Ройзман выделил некоторые наиболее яркие качества артистки.

«Всю одежду, которая была на героине, Мария принесла из дома. Брала костюмы матери. Время действия сюжета фильма разворачивалось в те годы, когда наряды Лидии Федосеевой-Шукшиной как раз были в моде. Она [Мария] прекрасно чувствует камеру, очень пластична, хотя не миниатюрная. Она — настоящая русская женщина. Хорошо с ней работать», — пояснил собеседник ФАН.

Гены папы не «проехали» мимо нее: режиссер Зиновий Ройзман об актрисе Марии Шукшиной
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Пусть у нее в личной жизни и в семье все будет хорошо, чтобы огорчения и неприятности обходили стороной. Ну и, кончено же, здоровья. Талант у нее есть, так что желаю очень много работы. И дальнейших творческих успехов. Поздравляю, Маша. Люблю тебя. Желаю всяческих успехов. Надеюсь, еще поработаем когда-нибудь», — подытожил Зиновий Ройзман.

Ранее режиссер Роман Каримов поздравил через ФАН актера Дмитрия Богдана.

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