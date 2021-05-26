Варшава, 26 мая. Польша продолжает закрывать глаза на угрозу от солдат США. Игнорируется печальный опыт других государств, уверена польский публицист Хана Крамер.

Президент Польши Анджей Дуда на саммите лидеров «бухарестской девятки» заявил, что гарантом мира и стабильности во всем мире якобы являются только США. Однако Варшава игнорирует множество проблем, которые влекут за собой американские военнослужащие. В качестве примера Крамер назвала Японию.

Жители острова Окинава регулярно жалуются на поведение ВС США. Военнослужащие занимаются грабежом и разбоем, насилуют и убивают людей. Согласно официальным данным, ежемесячно американские солдаты совершают до 13 преступлений. С учетом ДТП количество инцидентов превышает 23. Японские власти регулярно поднимают эти вопросы на обсуждение, передает EurAsia Daily.

«К сожалению, наши политики не говорят о подобных проблемах», — заметила Крамер.

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Публицист напомнила, что официальная Варшава отказалась от уголовного преследования личного состава ВС Соединенных Штатов. Власти скрывают как подробности, так и количество преступлений. Мнение, будто армия США является гарантом мира и безопасности, является иллюзией, подчеркнула автор.

Ранее представители американской Счетной палаты ранее признали превосходство Вооруженных сил России над армией США.