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26 мая 20:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
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В Крыму обокрали Музей героической обороны Севастополя

Происшествия
В Крыму обокрали Музей героической обороны Севастополя
pixabay.com  / 

Крым, 26 мая. В героическом городе Севастополе неизвестные обворовали музей обороны. Как стало известно ФАН, полицейские пока не смогли найти подозреваемых в совершении преступления.

В дежурную часть полиции 25 мая поступило сообщение от оператора экстренных служб региона. В нем указывалось, что сотрудники охраны обнаружили на Сапун-горе, которая находится на Ялтинском шоссе, кражу имущества, которое принадлежит музею.

На место преступления незамедлительно выдвинулась оперативно–следственная группа, которая установила, что неизвестные лица украли предназначенные для отдыха посетителей комплекса скамейки и стол.

«По большому счету особого урона музею не нанесено, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах региона. — На тротуаре, по которому любят ходить отдыхающие, стояли две скамейки и стол. Злоумышленники выдернули сооружения и унесли с собой».

Несмотря на неимоверные усилия полицейских, они пока так и не смогли найти злодеев.

«С начала, пока опергруппа не приехала на место, были версии, что неустановленным лицам скамейки и стол могли понадобиться для сдачи на металлолом. Но потом выяснилось, что похищенное имущество было сделано из дерева и не пригодно для того, чтобы на нем можно было заработать денег», — дополнил источник.

Сейчас участковые уполномоченные полиции проверяют ранее судимых за аналогичные преступления и особый контингент, который любит злоупотреблять спиртными напитками. Не стоят в стороне и оперативники. В силовых структурах уверены, что преступление в скором времени будет раскрыто.

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кража полиция севастополь музей
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