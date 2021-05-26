В Крыму обокрали Музей героической обороны Севастополя

Крым, 26 мая. В героическом городе Севастополе неизвестные обворовали музей обороны. Как стало известно ФАН, полицейские пока не смогли найти подозреваемых в совершении преступления.

В дежурную часть полиции 25 мая поступило сообщение от оператора экстренных служб региона. В нем указывалось, что сотрудники охраны обнаружили на Сапун-горе, которая находится на Ялтинском шоссе, кражу имущества, которое принадлежит музею.

На место преступления незамедлительно выдвинулась оперативно–следственная группа, которая установила, что неизвестные лица украли предназначенные для отдыха посетителей комплекса скамейки и стол.

«По большому счету особого урона музею не нанесено, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах региона. — На тротуаре, по которому любят ходить отдыхающие, стояли две скамейки и стол. Злоумышленники выдернули сооружения и унесли с собой».

Несмотря на неимоверные усилия полицейских, они пока так и не смогли найти злодеев.

«С начала, пока опергруппа не приехала на место, были версии, что неустановленным лицам скамейки и стол могли понадобиться для сдачи на металлолом. Но потом выяснилось, что похищенное имущество было сделано из дерева и не пригодно для того, чтобы на нем можно было заработать денег», — дополнил источник.

Сейчас участковые уполномоченные полиции проверяют ранее судимых за аналогичные преступления и особый контингент, который любит злоупотреблять спиртными напитками. Не стоят в стороне и оперативники. В силовых структурах уверены, что преступление в скором времени будет раскрыто.