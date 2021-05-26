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26 мая 19:59
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новостей
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
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Праздник последователей Гиппократа

Общество
Праздник последователей Гиппократа
pixabay.com  /  granderboy

Как здорово, что в календаре есть такая праздничная дата, как День медицинского работника! Уже много лет в третье воскресенье июня мы благодарим медиков за их нелегкий труд и желаем им всех благ. А события последнего года, связанные с общемировой пандемией, наглядно показали, что медик — это не просто профессия, а каждодневный подвиг. ФАН готов поделиться с вами историей появления и традициями этого славного праздника.

Когда официально появился День медика?

Одна из самых древних профессий — врач, врачеватель, лекарь — была почитаема во все времена существования человечества. Ведь для пациентов, чье здоровье было сохранено благодаря мастерству и умению докторов, не нужны условности, чтобы выразить благодарность.

В нашей стране медиков стали массово чествовать еще в 1950-е годы, в это время советская медицина вышла на новый качественный уровень: Народный комиссариат здравоохранения СССР преобразовался в Министерство здравоохранения, в процессе лечения стали широко использоваться антибиотики, витамины, антикоагулянты, гормоны, для диагностики применяли новый на тот момент метод электрокардиографии, медицинская помощь стала более узкоспециализированной. Однако для того чтобы еще раз подчеркнуть значимость этой профессии, указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году был установлен официальный День медицинского работника — третье воскресенье июня. В 2021 году этот праздник выпадает на 20-е число. Ранее медиков поздравляли в разных регионах в разное время.

Кого поздравляют с Днем медицинского работника?

Ответ на этот вопрос, казалось бы, очевиден. Однако медицинская профессиональная сфера включает большое количество разного уровня специалистов, это не только врачи — выпускники высших медицинских учреждений, но и фельдшеры, медицинские сестры. Не обходится современная медицина и без научных сотрудников, работа которых проходит в основном в стенах лабораторий.

Созданием мощного и точного медицинского оборудования занимаются инженеры, технологи. Представители смежных с медициной областей — химики, биологи, физики — также задействованы в проектах, направленных на исследование различных болезней. Всех этих профессионалов мы и поздравляем с Днем медицинского работника.

Традиции Дня медика

Поздравления медики в этот день получают прежде всего от близких людей — тех, с кем можно разделить все непростые моменты профессиональной жизни. И, конечно, много теплых слов звучит от пациентов. Среди традиционных презентов — конфеты, цветы, памятные сувениры. Руководители больниц и поликлиник стараются заранее подготовить список отличившихся сотрудников, чтобы в День медика выразить им слова благодарности, вручить денежные премии, грамоты и ценные подарки за самоотверженный и сверхурочный труд.

Самые высшие отличительные знаки на государственном уровне — награды «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» и «Заслуженный врач Российской Федерации» — вручают тем, кто проработал во врачебной сфере много лет. Год назад Правительство РФ присвоило эти звания 35 медицинским работникам, проявившим себя в период борьбы с коронавирусной инфекцией, причем четверым награды были назначены посмертно. Не только врачи, но и санитары, фельдшеры, лаборанты спасли тысячи человеческих жизней, работая в красной зоне без отдыха и сна, отлученные от своих семей.

Последние полтора года пандемии показали, насколько опасна профессия медика
pixabay.com  / Darko Stojanovic

Несколько интересных фактов о профессии врача

Мы привыкли, что врачебная униформа — это белый халат на пуговицах или на молнии и белая шапочка на голове. Но не все знают, что традиция белой форменной одежды появилась не так давно, всего каких-то 100 лет назад. До этого врачи и медсестры носили обычные фартуки и перчатки. Но с укоренением общих санитарных норм им было предписано носить именно белую одежду, на которой заметнее следы загрязнения.

Произнесение «клятвы Гиппократа» — обязательная церемония, которую проходят все студенты медицинских учебных заведений. Древнегреческий врач Гиппократ сформулировал ряд положений, которые обязан соблюдать каждый, кто выбрал делом своей жизни врачевание. Если перевести клятву на русский язык с древнегреческого, то текст получится слишком витиеватым и сложным. Поэтому современная клятва адаптирована и сокращена.

У медицины есть свои символы, которые тоже позаимствованы у древних греков. Так, чаша или посох, обвитые одной змеей, — это иллюстрация к одной из легенд. Врач Асклепий был приглашен царем Мидасом, чтобы вылечить его сына Главка. По пути на посох, на который опирался врач, заползла змея. Асклепий убил змею, но на ее месте появилась еще одна змея, с травой во рту. Этой травой убитая змея была воскрешена. Тогда Асклепий понял, что растение — чудодейственное, и использовал эту же траву для лечения царского сына.

Второй распространенный символ — кубок с двумя змеями — изначально относился к сфере торговли и богу торговли Гермесу. Однако в начале XX века американские военные врачи использовали именно кубок с двумя змеями для обозначения своих подразделений.

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праздник врач медик
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