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26 мая 19:59
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новостей
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
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Суд Ливерпуля приговорил банду похитителей и насильников к тюремному сроку

Происшествия
Суд Ливерпуля приговорил банду похитителей и насильников к тюремному сроку
pixabay.com  /  Pavlofox

Ливерпуль, 26 мая. Банда головорезов арестована в Ливерпуле за похищение и изнасилование 27-летнего британца. Преступники удерживали жертву силой и пытали, обидевшись на фотографии в смартфоне.

Резонансное преступление произошло в Бутле, Мерсисайд, где 27-летний англичанин был похищен бандой злоумышленников и подвергнут сексуальному насилию и пыткам. Причиной к такой расправе якобы послужили некие фотографии, которые были на телефоне жертвы и очень обидели ее карателей, сообщает The Mirror.

Как рассказали позже в полиции, бандиты в течение десяти часов удерживали жертву силой и заставляли мужчину совершать развратные половые действия. Третий член организованной преступной группировки в это время снимал происходящее на видео. Все злоумышленники были арестованы и заключены под стражу. Судебные решения также были вынесены в максимально короткие сроки, учитывая психологическую травму пострадавшего британца.

Камиль Л. был обвинен в ряде преступлений, в результате которых его перепуганная жертва подверглась ужасному унижению, и был приговорен к 18 годам лишения свободы. Его напарник, Даниэль М. был заключен в тюрьму пожизненно после признания в похищении, изнасиловании, нападении, причинившем фактические телесные повреждения, и ограблении.

Третий головорез, который все происходящее снимал на камеру, был осужден на 12 лет тюрьмы. Отмечается, что главарь банды — Камиль Л. — не имел постоянного места жительства. Ему были предъявлены обвинения в лишении свободы, нападении с нанесением реальных телесных повреждений, изнасиловании и принуждении мужчины заниматься сексуальной деятельностью без его согласия.

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великобритания изнасилование похищение банда
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Все новости / Происшествия / Суд Ливерпуля приговорил банду похитителей и насильников к тюремному сроку
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