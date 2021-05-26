Суд Ливерпуля приговорил банду похитителей и насильников к тюремному сроку

Ливерпуль, 26 мая. Банда головорезов арестована в Ливерпуле за похищение и изнасилование 27-летнего британца. Преступники удерживали жертву силой и пытали, обидевшись на фотографии в смартфоне.

Резонансное преступление произошло в Бутле, Мерсисайд, где 27-летний англичанин был похищен бандой злоумышленников и подвергнут сексуальному насилию и пыткам. Причиной к такой расправе якобы послужили некие фотографии, которые были на телефоне жертвы и очень обидели ее карателей, сообщает The Mirror.

Как рассказали позже в полиции, бандиты в течение десяти часов удерживали жертву силой и заставляли мужчину совершать развратные половые действия. Третий член организованной преступной группировки в это время снимал происходящее на видео. Все злоумышленники были арестованы и заключены под стражу. Судебные решения также были вынесены в максимально короткие сроки, учитывая психологическую травму пострадавшего британца.

Камиль Л. был обвинен в ряде преступлений, в результате которых его перепуганная жертва подверглась ужасному унижению, и был приговорен к 18 годам лишения свободы. Его напарник, Даниэль М. был заключен в тюрьму пожизненно после признания в похищении, изнасиловании, нападении, причинившем фактические телесные повреждения, и ограблении.

Третий головорез, который все происходящее снимал на камеру, был осужден на 12 лет тюрьмы. Отмечается, что главарь банды — Камиль Л. — не имел постоянного места жительства. Ему были предъявлены обвинения в лишении свободы, нападении с нанесением реальных телесных повреждений, изнасиловании и принуждении мужчины заниматься сексуальной деятельностью без его согласия.