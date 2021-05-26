Россиян предупредили о приложениях, убивающих аккумулятор телефона

, 26 мая. Некоторые приложения сильно разряжают аккумуляторы смартфонов. Эксперты рассказали, от установки каких программ лучше воздержаться.

На снижение уровня заряда аккумулятора большое влияние оказывают приложения Skype, Uber и Facebook. Они могут потратить до 87% батареи. Об этом сообщает Daily Express, ссылаясь на экспертов компании pCloud. Сильно расходуют заряд аккумулятора также Instagram, Tinder и портал бронирования апартаментов Airbnb.

До 77% заряда могут потратить WhatsApp, YouTube, Telegram и Zoom. Самым опасным для телефона приложением с точки зрения заряда батареи оказалась программа Fitbit, способная потратить до 92%. Шесть из 20 самых энергозатратных приложений представлены социальными сетями.

Ранее сообщалось об особых опциях, которые некоторые американские приложения для знакомств предлагают вакцинированным пользователям. Основной задачей программы является стимулирование граждан к прививке от коронавируса.