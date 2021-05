Выборы президента завершились в Сирийской Арабской Республике (САР) закрытием избирательных участков в 00:00 по местному времени. Избирательные комиссии приступили к подсчету результатов голосования. Итоги будут опубликованы лишь после обработки 100% бюллетеней, при этом максимальный срок процесса законом не определен.

Higher Judicial Committee for Presidential election: Ballot boxes completely filled in a number of polling stationshttps://t.co/urRsOpWEgS — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021

В числе первых свои голоса на выборах еще рано утром отдали действующий президент республики Башар Асад и его супруга Асма Асад в одном из избирательных участков в городе Дума, расположенном в пригороде сирийской столицы.

«Это право и этот народный ответ, который мы видим, является подтверждением того, что сирийский гражданин свободен. Решение сирийского гражданина находится в его руках. В руках народных. Ни в чьих других», — сказал президент САР.

هتافات تحيي المرشح لمنصب الرئاسة الدكتور بشار الأسد من وسط مدينة #دوما بريف #دمشق pic.twitter.com/MsyGVPFb0h — أخبار سوريا الوطن Syria ???????? (@SyriawatanNews) May 26, 2021

Корреспонденты Федерального агентства новостей также посетили этот населенный пункт, где убедились в высоком уровне организации избирательного процесса и стали свидетелями ажиотажа, наблюдавшегося на участках в течение дня. Большинство голосующих не скрывали своего фаворита: портреты Асада были на футболках, плакатах и на личном транспорте сирийцев.

Вслед за президентской четой в сирийской столице Дамаске проголосовали премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и спикер Народного совета САР Хаммуда Саббаг, а также верховный муфтий Ахмад Бадр ад-Дин Хассун.

Higher Judicial Committee for Elections: Large turnout on polling stations in the provinceshttps://t.co/8z2deqf1cM — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021

За ходом избирательного процесса наблюдали эксперты из России, Ирана, Египта, Ирака, Иордании и Японии. Глава делегации Совета Федерации РФ Дмитрий Саблин сообщил, что выборы проходят свободно и по всем международным стандартам.

Всего же по стране были открыты около десяти тысяч избирательных пунктов, на которых наблюдалась высокая явка. Однако были и попытки сорвать голосование.

В городе Деръа начало выборов было омрачено подрывом муниципалитета в ночь с 25 на 26 мая, а в северных провинциях часть граждан не смогла проголосовать ввиду закрытия пропускных пунктов курдами. Однако это не помешало желающим прийти на другие избирательные пункты, открытие неподалеку.

Вместе с тем еще 20 мая на территории сирийских посольств в других странах были организованы пункты досрочного голосования для граждан САР, пребывающих за рубежом.

Western #colonial_media begrudgingly recognises #Syria 's presidential elections - expats voted on 20 May, inside Syria the vote take place on 26 May. pic.twitter.com/5qH4beenDu — tim anderson (@timand2037) May 20, 2021

Изначально заявки на участие в выборах подали 51 человек, включая семь женщин, однако в конечном итоге допущены были лишь три человека, включая действующего президента Башара Асада. Его оппонентами выступили бывший министр по делам парламента Абдалла Саллюм Абдалла и юрист Махмуд Мерии.