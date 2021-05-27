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Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
23:58
Происшествия
Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области
23:56
Политика
Самолетам «Белавиа» запретили полеты над Словакией
23:53
Политика
Жанна Эппле назвала санкции Украины против артистов «показательной поркой»
23:51
Общество
Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19
23:47
Политика
МИД РФ ответил Собчак по поводу эвакуации россиян из сектора Газа
23:29
Общество
Президент Путин назначил Крылова прокурором Свердловской области
23:18
Общество
Доктор Мясников рассказал о возможных ограничениях для непривитых от COVID-19
23:18
Армия
Путин потребовал в срок завершить строительство 20 кораблей
23:14
Происшествия
Калифорнийский стрелок заложил бомбы на вокзале, где убил восемь человек
23:12
Политика
Лукашенко объяснил цель принятия декрета о передаче власти премьеру
23:09
Политика
Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом
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Ближний Восток
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В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах

  /   Обновлено: 27 мая 2021 00:27
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
Федеральное агентство новостей  / 

Выборы президента завершились в Сирийской Арабской Республике (САР) закрытием избирательных участков в 00:00 по местному времени. Избирательные комиссии приступили к подсчету результатов голосования. Итоги будут опубликованы лишь после обработки 100% бюллетеней, при этом максимальный срок процесса законом не определен.

В числе первых свои голоса на выборах еще рано утром отдали действующий президент республики Башар Асад и его супруга Асма Асад в одном из избирательных участков в городе Дума, расположенном в пригороде сирийской столицы.

«Это право и этот народный ответ, который мы видим, является подтверждением того, что сирийский гражданин свободен. Решение сирийского гражданина находится в его руках. В руках народных. Ни в чьих других», — сказал президент САР.

Корреспонденты Федерального агентства новостей также посетили этот населенный пункт, где убедились в высоком уровне организации избирательного процесса и стали свидетелями ажиотажа, наблюдавшегося на участках в течение дня. Большинство голосующих не скрывали своего фаворита: портреты Асада были на футболках, плакатах и на личном транспорте сирийцев.

Вслед за президентской четой в сирийской столице Дамаске проголосовали премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и спикер Народного совета САР Хаммуда Саббаг, а также верховный муфтий Ахмад Бадр ад-Дин Хассун.

За ходом избирательного процесса наблюдали эксперты из России, Ирана, Египта, Ирака, Иордании и Японии. Глава делегации Совета Федерации РФ Дмитрий Саблин сообщил, что выборы проходят свободно и по всем международным стандартам.

Всего же по стране были открыты около десяти тысяч избирательных пунктов, на которых наблюдалась высокая явка. Однако были и попытки сорвать голосование.

В городе Деръа начало выборов было омрачено подрывом муниципалитета в ночь с 25 на 26 мая, а в северных провинциях часть граждан не смогла проголосовать ввиду закрытия пропускных пунктов курдами. Однако это не помешало желающим прийти на другие избирательные пункты, открытие неподалеку.

Вместе с тем еще 20 мая на территории сирийских посольств в других странах были организованы пункты досрочного голосования для граждан САР, пребывающих за рубежом.

Изначально заявки на участие в выборах подали 51 человек, включая семь женщин, однако в конечном итоге допущены были лишь три человека, включая действующего президента Башара Асада. Его оппонентами выступили бывший министр по делам парламента Абдалла Саллюм Абдалла и юрист Махмуд Мерии.

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выборы сирия президентские выборы
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