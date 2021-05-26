Генпрокуратура РФ признала нежелательными три немецкие организации

Москва, 26 мая. Три немецкие неправительственные организации признали нежелательными в России, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Соответствующее решение было принято по результатам изучения поступивших материалов. Под ограничения попали «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности», а также «Немецко-русский обмен».

Общественная палата РФ обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить структуры Джорджа Сороса в России, сообщало Федеральное агентство новостей. В организации призвали не поддаваться иллюзиям о «благих намерениях» западных спонсоров.