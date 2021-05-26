Рынок экологических услуг может приносить России 50 млрд долларов в год

Москва, 26 мая. Лидирующие позиции на рынке единиц сокращения выбросов углеродного следа (CO2) спрогнозировали для России эксперты ВШЭ.

Соответствующие оценки представлены в исследовании «Битва за климат: карбоновое земледелие как ставка России», подготовленном Высшей школой экономики совместно со «Сколково» и Международным центром конкурентного права и политики стран БРИКС.

Один из способов генерации единиц сокращения выбросов — развитие карбонового земледелия, направленного на улавливание из атмосферы углерода сельскохозяйственными и лесными растениями, пишет РБК. По предварительным оценкам, индустрия может приносить государству 50 млрд долларов ежегодно в среднесрочной перспективе при стоимости CO2 около 40 долларов.

Эксперт ВШЭ Евгения Серова ранее рассказала, как можно снизить цены на продукты питания в России. По ее мнению, следует восстановить разорванные пандемией цепочки поставок.

Старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка Джангир Джангиров в интервью «ФедералПресс» отмечал, что для предприятий угольной отрасли есть шансы добиться соответствия стандартам ESG (Environmental, Social, Governance) на фоне конкурирующих отраслей с альтернативными источниками энергии.