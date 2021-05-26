Президентские выборы в Сирии продлены до полуночи из-за высокой явки избирателей

Дамаск, 26 мая. Высший судебный избирательный комитет принял решение продлить выборы президента в Сирии ввиду высокой явки желающих проголосовать.

В Сирии функционирует свыше 12 тысяч избирательных участков. Голосование началось 26 мая в 07:00 и должно было завершиться в 19:00. Однако высокие показатели явки подвигли принять решение продлить работу участков до 00:00.

При этом во многие пункты были направлены дополнительные урны для бюлетеней, поскольку прежние были полностью забиты, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Сирии Хусейн Арнус отметил, что голосование предстает правом и одновременно долгом каждого сирийца. Практическая вся территория Сирийской Арабской Республики является единым избирательным участком. Граждане Сирии могут отдать свой голос в любой провинции, вне зависимости от места регистрации.