Эндокринолог рассказал, о чем может сигнализировать повышенная волосатость тела

Москва, 26 мая. Повышенная волосатость тела делится на два вида. В первом случае за это отвечает генетика, а во втором проблема может крыться в патологии.

Лишние волосы на теле могут быть семейной чертой. Такой феномен известен как гипертрихоз. Однако иногда причина избыточного оволосения может заключаться в гирсутизме — избыточном росте волос у женщин по мужскому типу.

При таких обстоятельствах растительность на теле у представительниц женского пола может наблюдаться как в большом объеме, так и на таких местах, где появляться ей не положено. Например, рост волос в пожилом возрасте может указывать на опухоли яичников и надпочечников.

Диетолог Маргарита Королева ранее рассказала о причинах появления целлюлита. Так, он может появиться даже у стройных людей из-за большого количества соли в организме.