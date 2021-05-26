Эндокринолог рассказал, о чем может сигнализировать повышенная волосатость тела

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26 мая 19:59
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новостей
19:58
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Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
19:15
Общество
«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
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Эндокринолог рассказал, о чем может сигнализировать повышенная волосатость тела

Общество
Эндокринолог рассказал, о чем может сигнализировать повышенная волосатость тела
pixabay.com  /  RyanMcGuire

Москва, 26 мая. Повышенная волосатость тела делится на два вида. В первом случае за это отвечает генетика, а во втором проблема может крыться в патологии.

Лишние волосы на теле могут быть семейной чертой. Такой феномен известен как гипертрихоз. Однако иногда причина избыточного оволосения может заключаться в гирсутизме — избыточном росте волос у женщин по мужскому типу.

При таких обстоятельствах растительность на теле у представительниц женского пола может наблюдаться как в большом объеме, так и на таких местах, где появляться ей не положено. Например, рост волос в пожилом возрасте может указывать на опухоли яичников и надпочечников.

Диетолог Маргарита Королева ранее рассказала о причинах появления целлюлита. Так, он может появиться даже у стройных людей из-за большого количества соли в организме.

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волосы патология гирсутизм
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Все новости / Общество / Эндокринолог рассказал, о чем может сигнализировать повышенная волосатость тела
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