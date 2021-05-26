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Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
19:15
Общество
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Сборная России по хоккею выиграла третий матч на ЧМ-2021 в Риге

Спорт
Сборная России по хоккею выиграла третий матч на ЧМ-2021 в Риге
Global Look Press  /  Jari Pestelacci via www.imago-im

Рига, 26 мая. Российские хоккеисты добились третьей победы на чемпионате мира, который продолжается в столице Латвии.

Команда Валерия Брагина 26 мая провела четвертый матч на чемпионате мира в Риге, встретившись со сборной Дании. Счет в игре на 40-й минуте открыл Иван Морозов, который реализовал большинство. Форварду ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Бурдасов. В третьем периоде Александр Барабанов увеличил преимущество сборной России. На 57-й минуте матча Дмитрий Воронков воспользовался передачей Ивана Морозова и установил окончательный счет матча.

Сборная России победила и набрала девять очков в турнирной таблице группы A. Столько же баллов в активе команды Словакии, которая нанесла подопечным Брагина единственное поражение на турнире. Следующий матч на ЧМ-2021 сборная России проведет 29 мая против Швейцарии.

Ранее в расположение сборной России на ЧМ-2021 приехал нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. На протяжении трех дней он будет находиться на карантине в номере отеля.

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россия хоккей дания рига ЧМ-2021
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Все новости / Спорт / Сборная России по хоккею выиграла третий матч на ЧМ-2021 в Риге
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