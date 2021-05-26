Сборная России по хоккею выиграла третий матч на ЧМ-2021 в Риге

Рига, 26 мая. Российские хоккеисты добились третьей победы на чемпионате мира, который продолжается в столице Латвии.

Команда Валерия Брагина 26 мая провела четвертый матч на чемпионате мира в Риге, встретившись со сборной Дании. Счет в игре на 40-й минуте открыл Иван Морозов, который реализовал большинство. Форварду ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Бурдасов. В третьем периоде Александр Барабанов увеличил преимущество сборной России. На 57-й минуте матча Дмитрий Воронков воспользовался передачей Ивана Морозова и установил окончательный счет матча.

Сборная России победила и набрала девять очков в турнирной таблице группы A. Столько же баллов в активе команды Словакии, которая нанесла подопечным Брагина единственное поражение на турнире. Следующий матч на ЧМ-2021 сборная России проведет 29 мая против Швейцарии.

Ранее в расположение сборной России на ЧМ-2021 приехал нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. На протяжении трех дней он будет находиться на карантине в номере отеля.