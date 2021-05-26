Захарова напомнила США, кто помог Сирии одержать победу над терроризмом

Москва, 26 мая. США пытаются присвоить себе разгром запрещенной в России организации «Исламское государство»1, хотя сами отправили в Сирию военных незаконно, сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России подвергла критике недавнее заявление Фрэнка Маккензи, главы Центрального командования США. Американский генерал утверждал, что сокращение присутствия ВС США на Ближнем Востоке поспособствует укреплению здесь России.

Захарова в свою очередь напомнила, что американский вооруженный контингент находится на территории Сирии без разрешения официального Дамаска. Она также назвала лукавством попытки США присвоить себе разгром террористов в САР.

«Господин Маккензи почему-то утаил от общественности тот факт, что подразделения ВС США находятся на сирийской территории без разрешения Дамаска, что делает само их присутствие нелегитимным. Кроме того, приписывая военным США единоличную роль в борьбе с ИГ1 и недопущении возобновления его активности на территории Сирии, руководитель Центрального командования снова лукавит», — сказала она, выступая на брифинге.

Представитель МИД также подчеркивает, что именно Россия обеспечила разгром главных сил боевиков в ключевых районах Сирии.

Мария Захарова также отметила, что российская сторона будет добиваться от США всех обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Ранее «Царьград» сообщал, что Мария Захарова смогла «усмирить» оскорбленный инцидентом в белорусской столице Запад.

1 Организация запрещена на территории РФ.