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В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
19:15
Общество
«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
19:14
Общество
Трушкин случайно «подложил свинью» Норкину с его анекдотом о баптистах
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Захарова напомнила США, кто помог Сирии одержать победу над терроризмом

  /   Обновлено: 26 мая 2021 19:00
Политика
Захарова напомнила США, кто помог Сирии одержать победу над терроризмом
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 26 мая. США пытаются присвоить себе разгром запрещенной в России организации «Исламское государство»1, хотя сами отправили в Сирию военных незаконно, сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России подвергла критике недавнее заявление Фрэнка Маккензи, главы Центрального командования США. Американский генерал утверждал, что сокращение присутствия ВС США на Ближнем Востоке поспособствует укреплению здесь России.

Захарова в свою очередь напомнила, что американский вооруженный контингент находится на территории Сирии без разрешения официального Дамаска. Она также назвала лукавством попытки США присвоить себе разгром террористов в САР.

«Господин Маккензи почему-то утаил от общественности тот факт, что подразделения ВС США находятся на сирийской территории без разрешения Дамаска, что делает само их присутствие нелегитимным. Кроме того, приписывая военным США единоличную роль в борьбе с ИГ1 и недопущении возобновления его активности на территории Сирии, руководитель Центрального командования снова лукавит», — сказала она, выступая на брифинге.

Представитель МИД также подчеркивает, что именно Россия обеспечила разгром главных сил боевиков в ключевых районах Сирии.

Мария Захарова также отметила, что российская сторона будет добиваться от США всех обязательств по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Ранее «Царьград» сообщал, что Мария Захарова смогла «усмирить» оскорбленный инцидентом в белорусской столице Запад.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Сирия россия сша захарова
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Все новости / Политика / Захарова напомнила США, кто помог Сирии одержать победу над терроризмом
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