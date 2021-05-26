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19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
19:15
Общество
«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
19:14
Общество
Трушкин случайно «подложил свинью» Норкину с его анекдотом о баптистах
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Экс-схиигумену Сергию продлили арест

  /   Обновлено: 26 мая 2021 18:33
Происшествия
Экс-схиигумену Сергию продлили арест
Пресс-служба Басманного суда

Москва, 26 мая. Суд продлил меру пресечения бывшему схиигумену Сергию (Романову), который обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Судья удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Николая Романова до 21 июня 2021 года, сообщает пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы.

Ранее Сергий, служащий в Среднеуральском женском монастыре, был отлучен от церкви за нарушение священнической присяги. Он отказывался покидать монастырь в пандемию. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 "Склонение к самоубийству", ч. 3 ст. 148 "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и ст. 330 УК РФ "Самоуправство".

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суд арест сергий
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