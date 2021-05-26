Экс-схиигумену Сергию продлили арест

Москва, 26 мая. Суд продлил меру пресечения бывшему схиигумену Сергию (Романову), который обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Судья удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Николая Романова до 21 июня 2021 года, сообщает пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы.

Ранее Сергий, служащий в Среднеуральском женском монастыре, был отлучен от церкви за нарушение священнической присяги. Он отказывался покидать монастырь в пандемию. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 "Склонение к самоубийству", ч. 3 ст. 148 "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и ст. 330 УК РФ "Самоуправство".