Ольга Серябкина назвала сумму гонорара от Максима Фадеева за участие в Евровидении

Москва, 26 мая. Певица Ольга Серябкина получила от продюсера Максима Фадеева внушительную сумму за участие группы «Серебро» в Евровидении в 2007 году.

Артистка очень трепетно относится к воспоминаниям, связанным с тем периодом ее творчества, поэтому решила поделиться этим со зрителями.

«После «Евровидения» нам Максим подарил каждой по 5 тысяч долларов. Как сейчас помню. Это был первый артистический гонорар. На Евровидении было первое в жизни мое выступление. Я с этого начала в группе «Серебро»», — сказала певица в эфире шоу «Ночной контакт» на YouTube.

Звезда сцены добавила, что потратила эти деньги на покупку ноутбука. Но не все средства ушли на технику — на что еще потратила гонорар, знаменитость умолчала.

Группа «Серебро» выступила на Евровидении в 2007 году и заняла третье место. Певицы уступили только представительницам Сербии и Украины — Марии Шерифович и Верке Сердючке.

В этом году Россию на песенном конкурсе представляла Манижа, передает RT. Знаменитость исполнила в Роттердаме песню «Русская женщина» и попала в десятку, заняв девятое место в конкурсе.