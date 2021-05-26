Вор в законе по кличке Циркач проходил по делу о создании преступного сообщества

Москва, 26 мая. Криминальный авторитет Олег Пирогов, более известный как Циркач, проходил по уголовному делу о создании преступного сообщества.

До отъезда за границу Пирогов проживал в городе Электросталь Московской области, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. В 2019 году его объявили в розыск как скрывшегося от следствия.

Кроме того, в его отношении было возбуждено дело по «профильной» статье — «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем». В рамках расследования его поисками занимались оперативники МВД Подмосковья.

Польша выдала вора в законе Олега Пирогова, обвиняемого в организации заказного убийства, сообщал ФАН. По данным СК, он причастен к покушению на своего соперника, также занимавшегося криминалом.