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новостей
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
19:15
Общество
«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
19:14
Общество
Трушкин случайно «подложил свинью» Норкину с его анекдотом о баптистах
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Вор в законе по кличке Циркач проходил по делу о создании преступного сообщества

Происшествия
Вор в законе по кличке Циркач проходил по делу о создании преступного сообщества
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 26 мая. Криминальный авторитет Олег Пирогов, более известный как Циркач, проходил по уголовному делу о создании преступного сообщества.

До отъезда за границу Пирогов проживал в городе Электросталь Московской области, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. В 2019 году его объявили в розыск как скрывшегося от следствия.

Кроме того, в его отношении было возбуждено дело по «профильной» статье — «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем». В рамках расследования его поисками занимались оперативники МВД Подмосковья.

Польша выдала вора в законе Олега Пирогова, обвиняемого в организации заказного убийства, сообщал ФАН. По данным СК, он причастен к покушению на своего соперника, также занимавшегося криминалом.

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уголовное дело вор в законе Циркач
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