Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев

Ростов-на-Дону, 26 мая. Белый медвежонок Айка и шимпанзе Варвара из зоопарка в Ростове-на-Дону отмечают день рождения. Смотрители зоопарка приготовили животным подарки.

В зоопарке Ростова-на-Дону проводят два праздника. Так, пять лет отмечает шимпанзе Варвара и полгода празднует белый медвежонок по кличке Айка.

В честь этой даты работники зоопарка украсили вольер с обезьянами и предоставили именинникам подарки — любимые лакомства. Но к ним животные приступили не сразу, сначала они попробовали ветки, которым смотрители зоопарка украсили их клетки.

В зоопарке рассказали, что Варя родилась в 2016 году в Челябинском зоопарке. А медвежонок появился на свет в декабре и к шести месяцам умеет не только плавать, но и нырять.

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