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18:30
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Экс-схиигумену Сергию продлили арест
18:29
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина назвала сумму гонорара от Максима Фадеева за участие в Евровидении
18:29
Происшествия
Вор в законе по кличке Циркач проходил по делу о создании преступного сообщества
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
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Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова

Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
Prt Scr youtube.com  /  Украина • РУ

Львов, 26 мая. Если Польша захватит Львов в момент, когда Украина будет в состоянии полнейшего хаоса, местные жители будут только рады этому. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко напомнил, что во время распада Российской империи Польша захватила часть принадлежащих России западных губерний с непольским населением. Причем местные жители практически не оказали никакого сопротивления, потому что де-юре российского государства как такового уже не существовало, и де-факто эти земли никому не принадлежали.

«Если Польша сейчас «придет» во Львов или в Луцк, я не думаю, что кто-то там будет сопротивляться. Если к вам приходит хоть какое-то государство — хоть Польша, хоть Словакия, хоть Белоруссия, то его будут встречать с цветами», — подчеркнул политолог.

Ищенко уточнил, что в Средние века человек был волен в своем желании поселиться для самостоятельной жизни где угодно, для этого ему достаточно было собрать свое имущество и отправиться в путь. Но в современных реалиях жизнь городского жителя невозможна без государства, которое обеспечивает его необходимой инфраструктурой в виде канализации, электричества и других благ цивилизации.

Если Польша перейдет границу Украины и попытается захватить Львов, польской армии окажут сопротивление украинские вооруженные силы. Вопрос — сколько украинцы смогут противостоять натиску поляков, и насколько эффективным будет сопротивление, остается открытым, резюмировал специалист.

Ранее ФАН писал о том, что всеми брошенная Польша кусает локти из-за упущенной дружбы с Россией.

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геополитика ростислав ющенко украина польша
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Все новости / Политика / Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
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