Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова

Львов, 26 мая. Если Польша захватит Львов в момент, когда Украина будет в состоянии полнейшего хаоса, местные жители будут только рады этому. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко напомнил, что во время распада Российской империи Польша захватила часть принадлежащих России западных губерний с непольским населением. Причем местные жители практически не оказали никакого сопротивления, потому что де-юре российского государства как такового уже не существовало, и де-факто эти земли никому не принадлежали.

«Если Польша сейчас «придет» во Львов или в Луцк, я не думаю, что кто-то там будет сопротивляться. Если к вам приходит хоть какое-то государство — хоть Польша, хоть Словакия, хоть Белоруссия, то его будут встречать с цветами», — подчеркнул политолог.

Ищенко уточнил, что в Средние века человек был волен в своем желании поселиться для самостоятельной жизни где угодно, для этого ему достаточно было собрать свое имущество и отправиться в путь. Но в современных реалиях жизнь городского жителя невозможна без государства, которое обеспечивает его необходимой инфраструктурой в виде канализации, электричества и других благ цивилизации.

Если Польша перейдет границу Украины и попытается захватить Львов, польской армии окажут сопротивление украинские вооруженные силы. Вопрос — сколько украинцы смогут противостоять натиску поляков, и насколько эффективным будет сопротивление, остается открытым, резюмировал специалист.

Ранее ФАН писал о том, что всеми брошенная Польша кусает локти из-за упущенной дружбы с Россией.