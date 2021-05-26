В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками

Лондон, 26 мая. Смотритель заповедника на востоке Англии нашел в реке два мешка с человеческими останками. Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве, а также хранении наркотиков.

Два мешка человеческих останков обнаружили в заповеднике Садбери, графство Саффолк. Здесь, на востоке Англии, протекает река Стоур, где и была сделана жуткая находка. Полиция Великобритании арестовала подозреваемого в зверской расправе над несчастной жертвой, сообщает The Mirror.

По информации правоохранительных органов, сразу после обнаружения мешков с трупом в полиции возбудили уголовное дело об убийстве и немедленно начали расследование. По словам того, кто обнаружил полиэтиленовые мешки в реке, — смотрителя заповедника — мужчина был просто потрясен, когда посмотрел, что внутри.

Стражи порядка быстро провели необходимые оперативные мероприятия и вышли на след 26-летнего британца, который мог быть причастен к преступлению. Вскоре молодого человека арестовали и заключили под стражу. Помимо обвинения в убийстве и расчленении останков, мужчине вменили хранение наркотиков класса А с целью их поставки.

Личность подозреваемого не раскрывается в интересах следствия. В настоящий момент англичанина доставили в Полицейский следственный центр города Бери-Сент-Эдмундс, где его будут допрашивать. Также правоохранители арестовали еще одного мужчину, который мог быть тоже причастен к поставкам наркотических веществ. Отмечается, что с человеческими останками в реке второй арестованный не связан.

Судебно-медицинская экспертиза останков показала, что в двух пакетах находился расчлененный труп мужчины атлетического или достаточно мускулистого телосложения. Но жертва до сих пор не была идентифицирована, несмотря на то, что ДНК убитого сравнивали с британскими и мировыми базами данных. Причина смерти также не была определена. Сейчас устанавливаются временные рамки преступления.