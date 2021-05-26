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СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
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Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
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В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками

Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Лондон, 26 мая. Смотритель заповедника на востоке Англии нашел в реке два мешка с человеческими останками. Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве, а также хранении наркотиков.

Два мешка человеческих останков обнаружили в заповеднике Садбери, графство Саффолк. Здесь, на востоке Англии, протекает река Стоур, где и была сделана жуткая находка. Полиция Великобритании арестовала подозреваемого в зверской расправе над несчастной жертвой, сообщает The Mirror.

По информации правоохранительных органов, сразу после обнаружения мешков с трупом в полиции возбудили уголовное дело об убийстве и немедленно начали расследование. По словам того, кто обнаружил полиэтиленовые мешки в реке, — смотрителя заповедника — мужчина был просто потрясен, когда посмотрел, что внутри.

Стражи порядка быстро провели необходимые оперативные мероприятия и вышли на след 26-летнего британца, который мог быть причастен к преступлению. Вскоре молодого человека арестовали и заключили под стражу. Помимо обвинения в убийстве и расчленении останков, мужчине вменили хранение наркотиков класса А с целью их поставки.

Личность подозреваемого не раскрывается в интересах следствия. В настоящий момент англичанина доставили в Полицейский следственный центр города Бери-Сент-Эдмундс, где его будут допрашивать. Также правоохранители арестовали еще одного мужчину, который мог быть тоже причастен к поставкам наркотических веществ. Отмечается, что с человеческими останками в реке второй арестованный не связан.

Судебно-медицинская экспертиза останков показала, что в двух пакетах находился расчлененный труп мужчины атлетического или достаточно мускулистого телосложения. Но жертва до сих пор не была идентифицирована, несмотря на то, что ДНК убитого сравнивали с британскими и мировыми базами данных. Причина смерти также не была определена. Сейчас устанавливаются временные рамки преступления.

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великобритания арест убийство наркотики подозреваемый расчленение
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