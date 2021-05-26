Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента

Протесты и столкновения в Колумбии продолжаются с новой силой, несмотря на попытки правительства и профсоюзных комитетов прийти к соглашению. Минувшей ночью в ходе столкновений в городе Тулуа неизвестные лица сожгли местный дворец правосудия. В ту же ночь в городе полицейский спецназ ESMAD убил студента по имени Камило Аранго.

Новые протесты

Новый раунд протестов в Тулуа (небольшой город, расположенный в центральной части страны) начался 24 мая. Стало известно, что четверо участников протестов, в том числе подросток, были убиты при неизвестных обстоятельствах. Две жертвы пропали в воскресенье, и после были найдены мертвыми, сообщил колумбийский институт INDEPAZ. Организация засчитала эти жертвы как 39 массовое убийство в Колумбии с начала года.

Протесты, вызванные сообщениями об обнаружении тел, быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Несколько неизвестных мужчин подожгли одно из старейших зданий города. Видеозаписи и фотографии горящего Дворца правосудия быстро распространились в социальных сетях. Пожар начался около 19.30 по местному времени.

The courthouse of the city of Tuluá, Colombia has been burned to the ground tonight following hours of violent confrontations between armed men and security forces. Four protestors were gunned down in the same city earlier this week. pic.twitter.com/F64GLtMknb — Alex Bare (@alexbaretv) May 26, 2021

Колумбийские СМИ утверждают, что протестующие согласованными действиями препятствовали проезду пожарных машин. В результате в здании Дворца правосудия полностью сгорела крыша и выгорела большая честь верхнего этажа. Это может стать серьезным ударом для юстиции в провинции Валье-дель-Каука, поскольку там сгорели тысячи уголовных дел.

Наркобанды «на страже порядка»

Власти обвиняют в поджоге протестующих, однако ситуация может быть сложнее: как пишет TeleSur, на улицах Тулуа и в других частях провинции неоднократно были замечены неизвестные люди. Якобы именно они подожгли здание Дворца правосудия прямо на глазах у полицейских из спецназа ESMAD, после чего спокойно удалились, не встречая сопротивления.

#Tulúa saboteo a las manifestaciones pacíficas #ParoNacional #25M es el incendio de Palacio de Justicia. "Esta actuación favorece a narcotraficantes nunca a nosotros los manifestantes", afirmó lider social. pic.twitter.com/YjCz7HWHmT — Contagio Radio (@Contagioradio1) May 26, 2021

В международном Фонде по правам человека заявили, что «располагают свидетельствами и информацией, которые говорят о том, что пожар в Тулуа стал результатом действий вооруженных гражданских лиц, членов военизированных группировок, не имеющих отношения к протестующим».

В Генпрокуратуре Колумбии заявили, что считают расследование поджога Дворца правосудия в Тулуа приоритетной задачей, и намерены «показать этой стране, что юстицию необходимо уважать».

Между тем соцсети в Колумбии полны слухов о вооруженных людях в гражданской одежде, которые убивают протестующих и помогают полиции. Предположительно, это могут быть члены наркокартелей и иных криминальных группировок, некоторые из которых связаны с правительством; либо же это — переодетые полицейские, которые маскируются, чтобы расправляться с сопротивлением.

Someone recorded these two men dressed in regular clothes holding guns & looking for protestors in Tuluá, Colombia. Several protestors have been gunned down by para military members who have connections to the government. pic.twitter.com/xcEMzQyBXS — ????????PALESTINE WILL BE FREE???????? (@ProtestaBloc) May 26, 2021

Бунтовщикам удалось найти одну из наиболее чувствительных точек для властей — они перекрывают дороги, не допуская транспорт в крупные города. Министр обороны Диего Молано назвал эти действия «не терроризмом, но крайне опасным поведением». По данным института INDEPAZ, в департаменте Валье-дель-Каука уже несколько дней распространяются листовки с угрозами в адрес протестующих.

Hoy en Tuluá pic.twitter.com/vp7vFUIRnz — Jaqueline García (@yakelinegarciaj) May 26, 2021

Предположительно, именно против блокпостов на дорогах направлены действия «сочувствующих» полиции и военных группировок. В причастности к нападениям обвиняют боевиков наркокартеля «Клан дель Гольфо», ультраправых ополченцев «Агилас Неграс» («Черные орлы») и даже радикальные фракции ультралевых боевиков из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

Убийство студента

«Горячая» ночь протестов в Тулуа привела к гибели по крайней мере одного человека — 18-летнего студента Камило Аранго. О его смерти сообщило управление ООН по правам человека в Колумбии, отметив при этом, что в ходе протестов «неопределенное число» людей получили ранения.

Expresamos mucha preocupación X Tuluá. En hechos X esclarecer hay una muerte violenta, un número indeterminado de heridos y el Palacio de justicia incendiado. Estamos en contacto con autoridades y sociedad civil. Recordamos q #ddhh y diálogo son la vía para superar esta situación — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) May 26, 2021

Официальный представитель Катрин Миранда обвинила в гибели парня полицейский спецназ ESMAD. Полиция подтвердила гибель студента, однако воздерживается от комментариев относительно причастности полицейских подразделений. За информацию, которая приведет к аресту предполагаемых убийц, назначена награда в 100 млн песо (26,7 тысяч долларов).

Протесты в Колумбии продолжаются уже почти месяц, начавшись как протест против налоговой реформы, которую продвигал президент Иван Дуке. После нескольких дней ожесточенных столкновений с полицией реформа была отменена, однако теперь протестующие требуют, чтобы были привлечены к суду и наказаны сотрудники полиции — и в особенности полицейского спецназа ESMAD, которые «отличились» особой жесткостью в отношении протестующих. За минувший месяц из Колумбии поступили сотни сообщений об избиениях, расстрелах и даже поджогах полицией жилых домов, в которых укрывались протестующие.

Количество жертв полицейского насилия в Колумбии достигает 44 человек с учетом гибели Камило Аранго. Крупные столкновения с полицией проходили в Кали, Боготе, Кальдасе, Попаяне и других городах страны. Власти Аргентины постарались не допустить, чтобы информация о полицейской жесткости вышла за пределы страны — так, по данным Prensa Latina, аргентинского общественного лидера Хуана Грабуа не впустили в страну, когда он приехал, чтобы собрать данные о нарушениях прав человека. Между тем в интервью El Tiempo министр обороны Диего Молано обвинил «аккаунты из России и Венесуэлы» в распространении якобы недостоверных сведений о ситуации в Колумбии и «разжигании протестов».