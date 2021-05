Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента

Протесты и столкновения в Колумбии продолжаются с новой силой, несмотря на попытки правительства и профсоюзных комитетов прийти к соглашению. Минувшей ночью в ходе столкновений в городе Тулуа неизвестные лица сожгли местный дворец правосудия. В ту же ночь в городе полицейский спецназ ESMAD убил студента по имени Камило Аранго.

Новый раунд протестов в Тулуа (небольшой город, расположенный в центральной части страны) начался 24 мая. Стало известно, что четверо участников протестов, в том числе подросток, были убиты при неизвестных обстоятельствах. Две жертвы пропали в воскресенье, и после были найдены мертвыми, сообщил колумбийский институт INDEPAZ. Организация засчитала эти жертвы как 39 массовое убийство в Колумбии с начала года.

Протесты, вызванные сообщениями об обнаружении тел, быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Несколько неизвестных мужчин подожгли одно из старейших зданий города. Видеозаписи и фотографии горящего Дворца правосудия быстро распространились в социальных сетях. Пожар начался около 19.30 по местному времени.

The courthouse of the city of Tuluá, Colombia has been burned to the ground tonight following hours of violent confrontations between armed men and security forces. Four protestors were gunned down in the same city earlier this week. pic.twitter.com/F64GLtMknb