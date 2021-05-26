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18:29
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СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
18:00
Общество
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Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента

Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
Федеральное агентство новостей  / 

Протесты и столкновения в Колумбии продолжаются с новой силой, несмотря на попытки правительства и профсоюзных комитетов прийти к соглашению. Минувшей ночью в ходе столкновений в городе Тулуа неизвестные лица сожгли местный дворец правосудия. В ту же ночь в городе полицейский спецназ ESMAD убил студента по имени Камило Аранго.

Новые протесты

Новый раунд протестов в Тулуа (небольшой город, расположенный в центральной части страны) начался 24 мая. Стало известно, что четверо участников протестов, в том числе подросток, были убиты при неизвестных обстоятельствах. Две жертвы пропали в воскресенье, и после были найдены мертвыми, сообщил колумбийский институт INDEPAZ. Организация засчитала эти жертвы как 39 массовое убийство в Колумбии с начала года.

Протесты, вызванные сообщениями об обнаружении тел, быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Несколько неизвестных мужчин подожгли одно из старейших зданий города. Видеозаписи и фотографии горящего Дворца правосудия быстро распространились в социальных сетях. Пожар начался около 19.30 по местному времени.

Колумбийские СМИ утверждают, что протестующие согласованными действиями препятствовали проезду пожарных машин. В результате в здании Дворца правосудия полностью сгорела крыша и выгорела большая честь верхнего этажа. Это может стать серьезным ударом для юстиции в провинции Валье-дель-Каука, поскольку там сгорели тысячи уголовных дел.

Наркобанды «на страже порядка»

Власти обвиняют в поджоге протестующих, однако ситуация может быть сложнее: как пишет TeleSur, на улицах Тулуа и в других частях провинции неоднократно были замечены неизвестные люди. Якобы именно они подожгли здание Дворца правосудия прямо на глазах у полицейских из спецназа ESMAD, после чего спокойно удалились, не встречая сопротивления.

В международном Фонде по правам человека заявили, что «располагают свидетельствами и информацией, которые говорят о том, что пожар в Тулуа стал результатом действий вооруженных гражданских лиц, членов военизированных группировок, не имеющих отношения к протестующим».

В Генпрокуратуре Колумбии заявили, что считают расследование поджога Дворца правосудия в Тулуа приоритетной задачей, и намерены «показать этой стране, что юстицию необходимо уважать».

Между тем соцсети в Колумбии полны слухов о вооруженных людях в гражданской одежде, которые убивают протестующих и помогают полиции. Предположительно, это могут быть члены наркокартелей и иных криминальных группировок, некоторые из которых связаны с правительством; либо же это — переодетые полицейские, которые маскируются, чтобы расправляться с сопротивлением.

Бунтовщикам удалось найти одну из наиболее чувствительных точек для властей — они перекрывают дороги, не допуская транспорт в крупные города. Министр обороны Диего Молано назвал эти действия «не терроризмом, но крайне опасным поведением». По данным института INDEPAZ, в департаменте Валье-дель-Каука уже несколько дней распространяются листовки с угрозами в адрес протестующих.

Предположительно, именно против блокпостов на дорогах направлены действия «сочувствующих» полиции и военных группировок. В причастности к нападениям обвиняют боевиков наркокартеля «Клан дель Гольфо», ультраправых ополченцев «Агилас Неграс» («Черные орлы») и даже радикальные фракции ультралевых боевиков из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

Убийство студента

«Горячая» ночь протестов в Тулуа привела к гибели по крайней мере одного человека — 18-летнего студента Камило Аранго. О его смерти сообщило управление ООН по правам человека в Колумбии, отметив при этом, что в ходе протестов «неопределенное число» людей получили ранения.

Официальный представитель Катрин Миранда обвинила в гибели парня полицейский спецназ ESMAD. Полиция подтвердила гибель студента, однако воздерживается от комментариев относительно причастности полицейских подразделений. За информацию, которая приведет к аресту предполагаемых убийц, назначена награда в 100 млн песо (26,7 тысяч долларов).

Протесты в Колумбии продолжаются уже почти месяц, начавшись как протест против налоговой реформы, которую продвигал президент Иван Дуке. После нескольких дней ожесточенных столкновений с полицией реформа была отменена, однако теперь протестующие требуют, чтобы были привлечены к суду и наказаны сотрудники полиции — и в особенности полицейского спецназа ESMAD, которые «отличились» особой жесткостью в отношении протестующих. За минувший месяц из Колумбии поступили сотни сообщений об избиениях, расстрелах и даже поджогах полицией жилых домов, в которых укрывались протестующие.

Количество жертв полицейского насилия в Колумбии достигает 44 человек с учетом гибели Камило Аранго. Крупные столкновения с полицией проходили в Кали, Боготе, Кальдасе, Попаяне и других городах страны. Власти Аргентины постарались не допустить, чтобы информация о полицейской жесткости вышла за пределы страны — так, по данным Prensa Latina, аргентинского общественного лидера Хуана Грабуа не впустили в страну, когда он приехал, чтобы собрать данные о нарушениях прав человека. Между тем в интервью El Tiempo министр обороны Диего Молано обвинил «аккаунты из России и Венесуэлы» в распространении якобы недостоверных сведений о ситуации в Колумбии и «разжигании протестов».

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поджог протесты колумбия Дворец правосудия Тулуа
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