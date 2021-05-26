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Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
19:15
Общество
«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
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Общество
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Жительница Севастополя подозревает любовника в растлении своей дочери-школьницы

Происшествия
Жительница Севастополя подозревает любовника в растлении своей дочери-школьницы
pixabay.com  / 

Севастополь, 26 мая. Школьница не захотела спать на картонных коробках в магазине и отправилась ночевать к любовнику матери. Как стало известно ФАН, после этого инцидента женщина закатила скандал несовершеннолетней, подозревая дочь в интимной связи со своим же мужчиной.

В правоохранительные органы Нахимовского района Севастополя 25 мая поступило заявление от местной жительницы. Она указала, что ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома после очередного скандала: мать отругала ребенка из-за того, что та переночевала у ее сожителя.

«Моя девочка не хотела проводить ночь в магазине на ящиках и сбежала к моему знакомому мужчине, — рассказала ФАН мама ушедшей из дома школьницы. — Дело в том, что иногда она спит на картонных коробках в одном из сетевых магазинов, где работает ее бабушка, моя мама. Но мне этот человек, где она заночевала, не внушает доверия. Несмотря на то, что я с ним неоднократно вступала в половые отношения, он меня бил».

Женщина призналась, что может невзначай избить свою мать-пенсионерку и что вообще она раньше «ходила с ножами», но в последнее время избавилась от этой привычки. Жительница Севастополя, по ее собственным словам, выбросила все металлические изделия, которые могут нанести вред человеку, и заменила их пластиковыми предметами.

«Я повезла дочь, чтобы познакомить со своим любовником, — продолжила заявительница. — Она меня упрашивала представить ее этому мужчине в лучшем свете, и я приехала с девочкой на квартиру. Уже с порога он начал обнимать моего ребенка, и я заподозрила что-то неладное».

Мать-одиночка сейчас пытается отправить школьницу на летний отдых, но для начала планировала пройти с ней медицинскую комиссию. Однако, по словам женщины, ребенок разорвал справку о прививках.

«Для меня важно понять, был ли половой акт между моей дочерью и моим мужчиной. Я не скрываю, что у меня с ним интимная связь. Дочь мне говорит, что я включаю музыку на большую громкость. Я ей на это отвечаю, чтобы она шла к бабушке. Но она взяла и уехала к нему», — пожаловалась корреспонденту жительница Севастополя.

По словам матери, девочка утверждает, что над ней не было сексуального насилия. Якобы в тот день она заснула на диване, а любовник матери — на полу. Однако женщина сообщила, что не доверяет словам ребенка и настаивает, чтобы дочь прошла осмотр у детского гинеколога.

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дети мать полиция севастополь
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Все новости / Происшествия / Жительница Севастополя подозревает любовника в растлении своей дочери-школьницы
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