Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу



Судьба трубопровода «Северный поток — 2» предрешена — он будет достроен. Пришло время, когда этот факт признали даже самые ярые противники российского проекта. Так президент США Джо Байден заявил, что санкции в отношении «Северного потока — 2» — контрпродуктивны, поскольку строительство газопровода уже практически завершено. Германию такое заявление только обрадовало, ведь именно она будет главным потребителем российского газа. Но есть ли в словах Джо Байдена какой-то подвох? Как еще Запад может насолить «Северному потоку — 2»? На эти вопросы ответили энергетики и депутаты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

США изначально знали, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» заденут европейские компании, это было понятно еще с самого начала их разработки. И то, что попытки давления на проект неизбежно приведут к конфликту с европейцами, тоже не было секретом, отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Но вместе с тем есть внутриполитическая американская повестка, которую просто необходимо соблюдать, и она предусматривает критику «СП-2». Поэтому говорить о том, что ситуация разрешена, еще рано, уверен эксперт. Джо Байден лишь констатировал факт — строительство трубопровода фактически завершено.

«Очевидно, что США не могут себе позволить бесконечное усиление давления на строительство газопровода просто потому, что будут этим бить по ЕС. Они переключатся на то, чтобы ограничить работу «СП-2». Мы видели подобную ситуацию с «СП-1». Там тоже было похожее общее настроение. США и часть европейских стран критиковали РФ и говорили о зависимости от нашей страны. Были попытки заблокировать его работу. То же самое будет и с «СП-2», — уверен Фролов.

По его мнению, сначала Штаты попробуют ограничить загрузку российского трубопровода до 50%. А потом они будут блокировать решения, которые помогут загрузить «СП-2» на 100%.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в свою очередь считает, что президент США своим заявлением сыграл на руку всем, кроме Украины.

«Понимая, что Германия не откажется от «Северного потока — 2» и что, несмотря на все антироссийские санкции, газопровод будет запущен, Байден принял грамотное решение. Он продемонстрировал, что США якобы разрешили ввести в работу «СП-2». В нынешней ситуации это может не нравиться только Украине, которая получает большие деньги за транзит российского газа через свою территорию», — сказал он.

Недовольство Украины вызывает тот факт, что с введением в эксплуатацию «СП-2» она перестает быть неким монополистом. Киеву придется вести уже другую политику, и диктовать цены уже не получится, объяснил политик.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Относительно появления новых международных проектов, подобных «СП-2» и «СП-1», Шерин считает, что лучше вкладывать деньги в развитие газотранспортной системы на территории своей страны.

«Я бы затеял вне очереди «Российский поток — 1», чтобы в каждую деревню пришел газ. Это менее болезненно: спокойно проведете газ по территории РФ и окупите все инвестиции. Вот этим бы «Газпрому» заняться», — сказал он.

Россиян удивляет столь отчаянная борьба за газ и вложение в такие проекты, как «Сила Сибири» и «Голубой поток», когда в собственной стране газификация некоторых регионов на нуле, уверен депутат.