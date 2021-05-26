Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой

Бингемтон, 26 мая. Некоторые виды ящериц способны находиться под водой до 16 минут. Им помогает запас воздуха в воздушных карманах.

Специалисты из Бингемтона в США и Университета Торонто в Канаде определили способность анолисов дышать под водой. Результаты работы опубликованы в издании Current Biology. Некоторые содержат их в качестве домашних питомцев. Находиться под водой ящерицам помогают специальные воздушные пузыри, прикрепленные к мордам. Вдыхая накопленный воздух, они могут находиться под водой до 16 минут. Биологи планируют и дальше исследовать анолисов, чтобы узнать больше подробностей поведения ящериц.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили останки древней ящерицы на территории Марокко. Вымерший мазозавр достигал восьми метров в длину. В древности их ближайшими родственниками были змеи и драконы. Популяция мозазавров процветала в последний миллион лет мелового периода.