Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета

Йошкар-Ола, 26 мая. Ремонтные работы на оборудовании теплосетевого хозяйства в Йошкар-Оле проведут в межотопительный период.

Гидравлические испытания уже назначены на 25 и 27 мая: в эти дни давление воды в трубах будет повышено, чтобы выявить слабые места и устранить их. Летом специалисты филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» займутся ремонтом башенных градирен, двух котлоагрегатов и двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2.

До конца сентября планируется заменить более 550 метров труб. В течение следующих двух лет реконструкция продолжится на следующих участках теплосети до улицы Зеленой. Стоимость работ составит более 100 миллионов рублей, пишет «Медиапоток».

Ранее стало известно, что в Республике Марий Эл успешно реализуют нацпроект «Безопасные качественные дороги». В порядок приведут более 1350 км дорожного полотна.