Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море

Киев, 26 мая. Учебные маневры ВМС Украины прошли в Азовском море. Украинские военные отрабатывали артиллерийскую стрельбу, сообщили в пресс-центре Объединенных сил ВСУ.

В учениях принимали участие малые бронированные катера «Вышгород» и «Аккерман». Экипаж отрабатывал различные маневры в одиночку и группой.

«Отработали поисково-спасательную операцию, совершили прикрытие высадки с вертолета в море десантно-штурмовой группы, провели эпизод морского боя с надводными кораблями противника и уничтожили из пушек мишени, имитирующие надводные цели противника», — сообщил пресс-центр на страницах социальной сети Facebook.

Катера, участвующие в маневрах, относятся к проекту 58155. Бронекатера этой серии составляют основу речного флота Военно-морских сил Украины. Они предназначены для несения боевого дежурства на реках и в прибрежной морской зоне. «Вышгород» включили в состав ВМС Украины в 2018 году, «Аккерман» — в 2016 году.

Украинские СМИ сообщили, что начались военные маневры с применением турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые должны отработать взаимодействие с наземными войсками. Военные отрабатывают действия в обороне и наступлении. Ранее ударные дроны уже проводили учебные маневра над Черным морем.