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СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
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Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков

  /   Обновлено: 26 мая 2021 18:22
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
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Москва, 26 мая. Россияне, которые страдают от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда.

В повседневной жизни экологическое благополучие человека обеспечивается правом на защиту от табачного дыма. Об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

По его словам, соблюдение права на жизнь и охрану здоровья возможно только в условиях благоприятной окружающей среды. Именно поэтому защита экологии является одной из основных целей правового регулирования, заключил Лебедев.

Ранее психиатр Евгений Ковалев оценил влияние самоизоляции на отказ от курения. Так, после снятия ограничений по коронавирусу курить перестали 24% россиян.

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россия курение компенсация
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