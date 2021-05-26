Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков

Москва, 26 мая. Россияне, которые страдают от курящих соседей, могут требовать возмещения морального вреда.

В повседневной жизни экологическое благополучие человека обеспечивается правом на защиту от табачного дыма. Об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

По его словам, соблюдение права на жизнь и охрану здоровья возможно только в условиях благоприятной окружающей среды. Именно поэтому защита экологии является одной из основных целей правового регулирования, заключил Лебедев.

Ранее психиатр Евгений Ковалев оценил влияние самоизоляции на отказ от курения. Так, после снятия ограничений по коронавирусу курить перестали 24% россиян.