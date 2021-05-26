Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии

Минск, 26 мая. Евросоюз может ввести дополнительный пакет антибелорусских санкций после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.

Инцидент с лайнером рискует спровоцировать эмбарго для самых чувствительных отраслей экономики страны. Это прежде всего торговля нефтепродуктами, на которой Белоруссия заработала более миллиарда долларов в прошлом году, и продажа калийных удобрений, принесшая 200 миллионов долларов. Суммарная доля двух этих направлений в поступлениях бюджета превышает 20%, сообщает издание «Коммерсантъ».

Аналитик «Райффайзенбанка» Андрей Полищук полагает, что республика может обойти западные санкции и продавать нефтепродукты российским компаниям, чтобы те перепродавали их от своего имени.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее заявил, что страна находится на пороге «ледяной» войны.

При самом негативном сценарии Белоруссии грозит потеря статуса транзитного коридора, а это обернется серьезным ударом по экономике РФ, приводит INFOX мнение обозревателя, радиоведущего Сергея Мардана.