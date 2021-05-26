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18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
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Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии

Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Минск, 26 мая. Евросоюз может ввести дополнительный пакет антибелорусских санкций после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске.

Инцидент с лайнером рискует спровоцировать эмбарго для самых чувствительных отраслей экономики страны. Это прежде всего торговля нефтепродуктами, на которой Белоруссия заработала более миллиарда долларов в прошлом году, и продажа калийных удобрений, принесшая 200 миллионов долларов. Суммарная доля двух этих направлений в поступлениях бюджета превышает 20%, сообщает издание «Коммерсантъ».

Аналитик «Райффайзенбанка» Андрей Полищук полагает, что республика может обойти западные санкции и продавать нефтепродукты российским компаниям, чтобы те перепродавали их от своего имени.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее заявил, что страна находится на пороге «ледяной» войны.

При самом негативном сценарии Белоруссии грозит потеря статуса транзитного коридора, а это обернется серьезным ударом по экономике РФ, приводит INFOX мнение обозревателя, радиоведущего Сергея Мардана.

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санкции евросоюз белоруссия лукашенко эмбарго нефтепродукты ryanair удобрения
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