Наци-радикалы пытались «сжечь Кремль», но после неудачи лишь с горя выпили водки

Украинские радикалы вместе с ветеранами АТО организовали очередную дикую акцию возле российского посольства в Киеве. Она была посвящена мифической «победе» в боях за Донецкий аэропорт и закончилась полным позором для националистов. Корреспондент ФАН передает с места событий.

Возле посольства России в Киеве состоялась акция под названием «Тризна по погибшим на войне в Донбассе», организованная записными патриотами и ветеранами АТО. Среди организаторов значились экс-руководитель УНА-УНСО1 (организация запрещена в России) Николай Карпюк (отсидевший пять лет в российской тюрьме), бывший нардеп Верховной рады Валерия Карпунцова, ветеран АТО Арслан Мисиратов и другие. Они отмечали странную «перемогу» — именно 26 мая 2014 года состоялся исторический бой, когда украинским военным удалось отстоять территорию Донецкого аэропорта без потерь.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Правда, после всех «перемог» ВСУ и карателей аэропорт в итоге все равно остался под контролем ДНР, а ВСУ потеряли несколько сотен бойцов (официальная статистика говорит о 300 убитых и 500 раненых). Но для «свидомых патриотов», собравшихся на шабаш у посольства РФ, реальные факты были не важны — им нужно было отметить хоть какую-то победу.

Радикалы отмечали ее весьма мерзким образом. Так, на ограде российского посольства они развесили плакаты с фотографиями, на которых были изображены убитые в ходе боев повстанцы ЛНР и ДНР. На каждом фото организаторы акции нанесли хештег #можемповторить. То есть у этих людей хватило совести для того, чтобы публично издеваться над погибшими противниками, и не хватило фантазии, чтобы придумать собственный слоган — они взяли российский, придуманный совсем по другому поводу.

Выступления на митинге, организованном в рамках «дикой тризны», не блистали оригинальностью. Матерый националист и зэк Николай Карпюк говорил о «перемоге в Донбассе», по ходу вспоминая свои разговоры с дружком-радикалом Сашко Билым (убит своими же коллегами-майданщиками в 2014 году). Крымский татарин Арслан Мисиратов обещал единомышленникам «обязательно вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины».

«А если не вернем, то грош нам всем цена!» — заявил он, очень точно охарактеризовав всех присутствующих.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

После митинга последовала «вторая часть марлезонского балета» — националисты попытались «сжечь Кремль» специально под камеры собравшихся украинских телегрупп. Для этого они взяли картонный макет нескольких башен московского Кремля и попробовали поджечь его под камеры. К их разочарованию, макет держался достойно и не горел. А может быть, поджигатели оказались теми еще мастерами. Тогда радикалы стали поливать картонный макет жидкостью для розжига, заботливо принесенной с собой.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

На глазах у изумленных журналистов организаторы акции вылили почти весь розжиг на макет, но он… все равно не горел. В толпе начались смешки, и радикалы с зажигалками наперевес вчетвером навалились на макет с разных сторон. В итоге над картонкой появился слабый огонек пламени, и кто-то из националистов даже успел крикнуть «Гори-гори, ясно!» посреди толпы. Увы, их радость была недолгой — буквально в следующую секунду из-за спин организаторов вынырнул боец Нацгвардии с огнетушителем. Мощной струей жидкого диоксида углерода он обдал и несчастную картонку, и скопившихся вокруг нее нацистов.

Федеральное агентство новостей / Цыбулько Полина

Те на мгновение опешили, а потом начали громко плеваться, отфыркиваться и ругаться. «Зачем ты это сделал, гад?! Всю акцию нам испортил! Пусть хотя бы секунд пять погорело!» — кричали они нацгвардейцу. «Разведение огня на улице — это нарушение общественного порядка! Я не могу вам это разрешить», — настаивал боец. В этот момент корреспондент ФАН подумала, что силовикам наверняка и самим противно иметь дело с такой шушерой, как собравшиеся у посольства нацисты. На протяжении всей акции нацгвардейцы смотрели на гогочущую тусовку с явной неприязнью. А под ее финал организовали радикалам настоящий позор.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Впрочем, националисты, не отличающиеся самоуважением, перенесли этот позор спокойно. Они тут же бросились к «поминальному столу», который загодя установили на тротуаре, и начали активно глотать водку, закусывая ее солеными огурцами. Видно было, что искусством пьянствовать эти люди владеют в совершенстве. Они одну за другой опрокидывали в себя рюмки, практически не морщась, восхищенно крякали и хлопали друг друга по плечу.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Судя по настроению радикалов, для них «дикая тризна» стала очередной «перемогой». Ничего ведь страшного, что перформанс для СМИ провалился, а силовики с головы до ног обдали тебя из огнетушителя. Главное, что после этого удалось хорошенько выпить, покрякать и пообниматься с соратниками. Корреспондент ФАН в очередной раз убедилась, что украинские националисты — народ довольно примитивный в своих желаниях, не изводящий себя душевными муками и истово любящий выпить, по поводу и без такового.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Напомним, оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня, за это время на его территории и в близлежащем поселке Пески воевали 93-я, 95-я и 79-я десантные бригады ВСУ, 3-й Кировоградский полк спецназначения, а также каратели из ДУК «Правый сектор»(организация запрещена на территории РФ), батальонов «ОУН»(организация запрещена на территории РФ) и «Днепр-1». В результате в ВСУ и добробатах было убито более 300 карателей и более 500 получили ранения. Сохранить Донецкий аэропорт под своим контролем им в итоге не удалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.