Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию

Эр-Рияд, 26 мая. Делегация во главе с министром туризма Сирии Мухаммадом Рами Радваном Мартини прибыла накануне в Эр-Рияд по приглашению министерства туризма Саудовской Аравии, сообщает IRNA.

Согласно заявлениям СМИ, сирийские дипломаты прибыли для участия в 47-й конференции Всемирной туристской организации по Ближнему Востоку, которая проходит в столице королевства с 26 по 27 мая. Также ожидалось, что сирийцы будут присутствовать на церемонии открытия регионального отделения Всемирной туристской организации и на заседании Комитета по глобальному кризису в сфере туризма.

Ранее, 5 мая, саудовская делегация под руководством главы Службы общей разведки Халидом бин Али аль-Хумайданом встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом, обсудив вопросы о возобновлении работы своего посольства в Дамаске после разрыва дипломатических отношений между странами в 2012 году. Сообщается, что делегаты Саудовской Аравии приветствовали возвращение Сирии в Лигу арабских государств, которая приостановила членство САР в 2011 году.