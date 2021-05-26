Саммит Евросоюза и США состоится 15 июня в Брюсселе

Брюссель, 26 мая. Саммит ЕС – США по проблемам пандемии, климата и безопасности пройдет в Брюсселе 15 июня.

Саммит лидеров стран ЕС и Соединенных Штатов состоится в бельгийской столице 15 июня, говорится в заявлении, которое было распространено по итогам встречи генсека внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино с заместителем главы Госдепа США Уэнди Шерман.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель анонсировали саммит в июне, однако точную дату его проведения не назвали. Мероприятие пройдет в ходе визита президента США Джо Байдена в Брюссель.