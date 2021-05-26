Ученые из США выявили людей с высоким уровнем устойчивости к коронавирусу

Вашингтон, 26 мая. Люди, которые чувствительны к пище с горьким вкусом, оказались менее уязвимы к заражению коронавирусной инфекцией, выяснили американские ученые.

Специалисты провели исследование с участием 1935 здоровых человек. У них проверили способность ощущать вкус. Позднее 266 из них заболели коронавирусом. Испытуемые, которые слабо ощущали горечь в продуктах, чаще заражались инфекцией.

Также у них развивались осложнения и постковидный синдром. При этом восприимчивые к горькому вкусу люди заболевали значительно реже. Процент таких пациентов составил всего 5,6%. Это говорит об особой иммунной защите организма, сделали вывод ученые из США.

До этого врач-терапевт Юрий Конев оценил способ Роспотребнадзора по выявлению поражений сердечно-сосудистой системы при коронавирусе. Это позволит предупреждать развитие осложнений.