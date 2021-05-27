Хочешь проката — выучишь и венгерский: маркетолог оценил конфуз Джона Сины

Мощь государства зависит не только от ракет, но и от такого понятия, как market power, которое означает развитую экономику страны. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал необычное видеообращение американского рестлера и звезды фильма «Форсаж 9». В нем шоумен на китайском языке извинился перед своими возмущенными фанатами за то, что в одном из интервью назвал Тайвань государством.

«Хочешь проката — выучишь и венгерский. Выйдет фильм, а из-за какой-то фразы или еще чего власти Китая заявят, что не будут его демонстрировать, — это катастрофа», — пояснил специалист.

Николай Григорьев подчеркнул, что этот случай стал типичным проявлением одного из видов мощи государства.

«Очень часто понятие силы сводят к военной компоненте. Это не обязательно связано с ракетами. Как только вы начинаете обладать market power — развитой экономикой, занимаете долю рынка, большим числом платежеспособных клиентов, в этот момент с вами начинают считаться», — сказал собеседник ФАН.

facebook.com / Николай Григорьев

Он добавил, что возмущение китайцев хоть и совершенно искреннее, однако останется в строгих рамках и не перерастет, к примеру, в тренд по травле личности рестлера.

«За них политбюро все придумает, а они выполнят. Если же граждане, не согласовав все с парторганизацией, начинают что-то такое громкое мяукать, то это может быть воспринято как ненужная самостоятельность. Там просто другая культура — конфуцианство, где есть четкая иерархия. Однако если вы придумали и начинаете разгонять в Сети какой-нибудь флешмоб, пусть и патриотичный, то к вам возникнет четкий вопрос: а ты почему не посоветовался со старшими товарищами, ты их не уважаешь что ли?» — подытожил эксперт.

Ранее Николай Григорьев прокомментировал отказ российских кинотеатров от американских фильмов.