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27 мая 08:08
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новостей
08:07
Общество
Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
Общество
The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
Общество
Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России
07:17
Общество
Эпидемиологи выявили новые версии коронавируса в России
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Политика
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Хочешь проката — выучишь и венгерский: маркетолог оценил конфуз Джона Сины

Общество
Хочешь проката — выучишь и венгерский: маркетолог оценил конфуз Джона Сины
Prt Scr youtube.com  /  реслинг тв

Мощь государства зависит не только от ракет, но и от такого понятия, как market power, которое означает развитую экономику страны. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал необычное видеообращение американского рестлера и звезды фильма «Форсаж 9». В нем шоумен на китайском языке извинился перед своими возмущенными фанатами за то, что в одном из интервью назвал Тайвань государством.

«Хочешь проката — выучишь и венгерский. Выйдет фильм, а из-за какой-то фразы или еще чего власти Китая заявят, что не будут его демонстрировать, — это катастрофа», — пояснил специалист.

Николай Григорьев подчеркнул, что этот случай стал типичным проявлением одного из видов мощи государства.

«Очень часто понятие силы сводят к военной компоненте. Это не обязательно связано с ракетами. Как только вы начинаете обладать market power — развитой экономикой, занимаете долю рынка, большим числом платежеспособных клиентов, в этот момент с вами начинают считаться», — сказал собеседник ФАН.

Хочешь проката — выучишь и венгерский: маркетолог оценил конфуз Джона Сины
facebook.com  / Николай Григорьев

Он добавил, что возмущение китайцев хоть и совершенно искреннее, однако останется в строгих рамках и не перерастет, к примеру, в тренд по травле личности рестлера.

«За них политбюро все придумает, а они выполнят. Если же граждане, не согласовав все с парторганизацией, начинают что-то такое громкое мяукать, то это может быть воспринято как ненужная самостоятельность. Там просто другая культура — конфуцианство, где есть четкая иерархия. Однако если вы придумали и начинаете разгонять в Сети какой-нибудь флешмоб, пусть и патриотичный, то к вам возникнет четкий вопрос: а ты почему не посоветовался со старшими товарищами, ты их не уважаешь что ли?» — подытожил эксперт.

Ранее Николай Григорьев прокомментировал отказ российских кинотеатров от американских фильмов.

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григорьев маркетолог джон сина
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Все новости / Общество / Хочешь проката — выучишь и венгерский: маркетолог оценил конфуз Джона Сины
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