Прибыль и активы ДОМ.РФ устойчиво растут

Москва, 26 мая. Недавно опубликованная промежуточная финансовая отчетность ДОМ.РФ подтверждает, что компания устойчиво развивается.

Ее работа ключевого института развития в жилищной сфере очень эффективна.

Компания ДОМ.РФ сообщила, что в первом квартале 2021 года ее чистая прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась почти в 17 раз – до 7,32 миллиарда рублей. Операционные доходы компании выросли в 2,2 раза – до 13,4 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения по итогам первого квартала увеличилась в 9 раз и составила 7,5 миллиарда рублей. Активы компании выросли за квартал на 1% и достигли на конец марта 1,33 триллиона рублей.

«Снижение ставок стало дополнительным драйвером, активизировавшим кредитование ипотеки и сделок проектного финансирования, что позволило увеличить процентную маржу компании. Кроме того, ДОМ.РФ в целом завершил процесс создания резервов и получил дополнительные доходы, связанные с выполнением агентских функций, что также позволило нарастить чистую прибыль», – сказал Александр Проклов, старший управляющий директор рейтингового агентства НКР.

Александр Цыганов, заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России, согласен с тем, что компания вышла на устойчивое развитие. Он также отметил, что на рост прибыли повлияло активное развитие компанией основных направлений ее деятельности.

«Этому способствуют введение новых актуальных и востребованных программ, в том числе льготных программ для медработников, активная поддержка проектного финансирования жилищного строительства, начало работы на рынке ИЖС», – поделился он.

Также эксперт рассказал о важности работы ДОМ.РФ по направлению аукционов «за долю».

«Это новый вид торгов, позволяющий строительным компаниям минимизировать издержки при приобретении участка. Это должно повысить конкуренцию на рынке застройки, но при этом важно контролировать допуск только добросовестных компаний, имеющих позитивный опыт работы на рынке», – добавил Цыганов.

АО «Дом.РФ» (до марта 2018 года – Агентство ипотечного жилищного кредитования) было создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк «Российский капитал», позднее ставший Банком ДОМ.РФ. В 2018 году компания при содействии Фонда защиты прав дольщиков стала отвечать за достройку проблемных домов и получила полномочия контролировать застройщиков.