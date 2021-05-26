Массовая драка в аквапарке на северо-востоке США едва не закончилась трагедией

Колумбус, 26 мая. Аквапарк «Калахари» в Огайо отличился массовой потасовкой. Посетители аттракциона начали бить и толкать друг друга, сражаясь за место в очереди, а одной женщине разбили голову.

Неприятная история произошла в аквапарке «Калахари» в Сандаски, штат Огайо, где собралось так много желающих искупаться и прокатиться с ветерком по трубе, что люди предпочли не стоять в очереди, а забрать себе лучшие места силой. Между посетителями завязалась драка, в ходе которой одной американке разбили голову, сообщает The Mirror.

Массовое побоище попало в объективы камер внутреннего наблюдения аквапарка. Шокирующие кадры запечатлели момент, когда одну посетительницу в купальнике жестоко швыряют на пол и сбивают с ног. В это время остальные гости исступленно наносят друг другу удары, пытаясь занять первые места в очереди на горку.

Всего в потасовке приняли участие около десяти молодых людей, но в полицейский участок отправились только двое молодых американцев. Полиция проанализировала записи камер и вычислила зачинщиков драки. Ими оказались 23-летняя Бриттани К. и 24-летний Закари К., которых правоохранители арестовали сразу по нескольким обвинениям.

В ходе драки сильнее других пострадала обычная посетительница, которая упала, потеряла сознание и осталась так лежать с окровавленной головой. Отмечается, что пока женщина лежала на полу, на нее не обращали никакого внимания, а массовая драка вокруг только усиливалась. На видео можно было разглядеть, что сотрудник аквапарка пытался ненадолго сдержать людей, но это не помогло.

На место происшествия были вызваны врачи скорой помощи, с которыми драчуны тоже успели схлестнуться. Также дебошир и зачинщик драки Закари К. начал ругаться и бить одного из офицеров, как только полиция приехала в аквапарк на вызов. Агрессивного юношу пришлось ударить электрошокером, а потом арестовать.

Впрочем, молодой человек даже в наручниках продолжал ругаться и выкрикивать расовые оскорбления. В отношении арестованных было заведено уголовное дело, проводятся следственные действия.