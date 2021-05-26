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26 мая 18:30
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новостей
18:29
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Вор в законе по кличке Циркач проходил по делу о создании преступного сообщества
18:25
Общество
Россияне рассказали, как планируют провести отпуск этим летом
18:25
Происшествия
СК продолжает расследование о хищении 1 млрд рублей у Роскосмоса
18:21
Общество
Зоопарк Ростова-на-Дону отмечает день рождения двух своих питомцев
18:21
Латинская Америка
Гражданская война в Колумбии: протестующие сожгли Дворец правосудия, а полиция убила студента
18:19
Ближний Восток
Делегация сирийского министерства туризма посетила Саудовскую Аравию
18:17
Общество
Президент России не допускает обязательной вакцинации
18:17
Экономика
Путин оценил восстановление экономики России
18:17
Политика
Ищенко предрек исход захвата Польшей украинского Львова
18:15
Происшествия
В заповеднике на востоке Великобритании нашли мешки с человеческими останками
18:12
Происшествия
Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве
18:11
Общество
Сезонный фактор: откуда взялся миф о массовой гибели тюленей в Финском заливе
18:09
Ливия
Медработники Ливии требуют от властей повышения зарплат
18:09
Наука
Ящерицы научились задействовать воздушные карманы для дыхания под водой
18:07
Общество
Теплосети в Йошкар-Оле отремонтируют в течение лета
18:06
Армия
Катера ВМС Украины устроили боевые учения в Азовском море
18:05
Общество
Глава Верховного суда РФ заявил о праве россиян требовать компенсацию от курильщиков
18:05
Экономика
Европа рассматривает новые экономические санкции против Белоруссии
18:04
Общество
Борис Эйфман и Петр Яблонский получили звание почетного гражданина Петербурга
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Массовая драка в аквапарке на северо-востоке США едва не закончилась трагедией

Происшествия
Массовая драка в аквапарке на северо-востоке США едва не закончилась трагедией
pixabay.com  /  mrkt

Колумбус, 26 мая. Аквапарк «Калахари» в Огайо отличился массовой потасовкой. Посетители аттракциона начали бить и толкать друг друга, сражаясь за место в очереди, а одной женщине разбили голову.

Неприятная история произошла в аквапарке «Калахари» в Сандаски, штат Огайо, где собралось так много желающих искупаться и прокатиться с ветерком по трубе, что люди предпочли не стоять в очереди, а забрать себе лучшие места силой. Между посетителями завязалась драка, в ходе которой одной американке разбили голову, сообщает The Mirror.

Массовое побоище попало в объективы камер внутреннего наблюдения аквапарка. Шокирующие кадры запечатлели момент, когда одну посетительницу в купальнике жестоко швыряют на пол и сбивают с ног. В это время остальные гости исступленно наносят друг другу удары, пытаясь занять первые места в очереди на горку.

Всего в потасовке приняли участие около десяти молодых людей, но в полицейский участок отправились только двое молодых американцев. Полиция проанализировала записи камер и вычислила зачинщиков драки. Ими оказались 23-летняя Бриттани К. и 24-летний Закари К., которых правоохранители арестовали сразу по нескольким обвинениям.

В ходе драки сильнее других пострадала обычная посетительница, которая упала, потеряла сознание и осталась так лежать с окровавленной головой. Отмечается, что пока женщина лежала на полу, на нее не обращали никакого внимания, а массовая драка вокруг только усиливалась. На видео можно было разглядеть, что сотрудник аквапарка пытался ненадолго сдержать людей, но это не помогло.

На место происшествия были вызваны врачи скорой помощи, с которыми драчуны тоже успели схлестнуться. Также дебошир и зачинщик драки Закари К. начал ругаться и бить одного из офицеров, как только полиция приехала в аквапарк на вызов. Агрессивного юношу пришлось ударить электрошокером, а потом арестовать.

Впрочем, молодой человек даже в наручниках продолжал ругаться и выкрикивать расовые оскорбления. В отношении арестованных было заведено уголовное дело, проводятся следственные действия.

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сша драка аквапарк травмы
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Все новости / Происшествия / Массовая драка в аквапарке на северо-востоке США едва не закончилась трагедией
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